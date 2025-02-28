Костомаров и Навка снова соединились на льду

Роман Костомаров после болезни уже не раз выходил на лед.

Татьяна Навка и Роман Костомаров вновь показали свое мастерство на льду. Олимпийские чемпионы 2006 года блестяще исполнили программу под энергичные композиции Rammstein. Запись выступления фигуристка разместила в своем аккаунте в социальных сетях. Костомаров предстал перед зрителями в белом головном уборе, куртке и спортивных брюках. Навка выбрала для выхода на лед элегантный черный костюм свободного кроя. Роман написал, что получил огромное удовольствие от совместного катания с Татьяной.

Поклонники пары остались в полном восторге от их совместного появления на льду.

"Лучшие в мире!", "Уважаю силу воли! Невероятно! Роман — настоящий герой современности!", "Оба крутые ребята", "Как здорово увидеть вас вместе, особенно Романа на коньках, да еще в такой отличной физической форме", "Неожиданно, но очень приятно видеть вас вместе на льду!"— делились эмоциями подписчики Татьяны.

Их совместное творчество началось в 1998 году. Дуэт быстро завоевал признание: пара дважды становилась первой на мировых первенствах в 2004 и 2005 годах, а вершиной успеха стало золото Олимпийских игр 2006 года в Турине. Помимо этого, Навка и Костомаров неоднократно завоевывали чемпионский титул на российских соревнованиях.

