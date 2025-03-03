Зепюр Брутян вышла на связь с тревожным известием о проблемах со здоровьем

Актриса Зепюр Брутян поделилась тревожной новостью о своем здоровье.

Артистка сообщила, что у нее поднялась температура. Кроме того, общее самочувствие оставляет желать лучшего. Поклонники, друзья и коллеги по цеху уже поспешили выразить ей свою поддержку, отправив пожелания скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Стоит отметить, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный познакомились во время съемок популярного сериала "В клетке". Их отношения развивались стремительно: всего через несколько свиданий Павел сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Летом 2022 года пара отпраздновала свадьбу в живописной Армении. С тех пор они наслаждаются совместной жизнью, полное любви и взаимопонимания.

В апреле 2023 года в семье Брутян и Прилучного произошло радостное событие — у них родился сын, которого назвали Микаэль. Это третий ребенок для Павла, который также воспитывает 10-летнего сына Тимофея и 7-летнюю дочь Мию от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Ранее Павел Прилучный откровенно рассказал о своих отношениях с Зепюр Брутян. Несмотря на видимое благополучие их семьи, актер признался, что они иногда сталкиваются с серьезными ссорами. Однако, как отметил Павел, эти конфликты носят краткосрочный характер и обычно длятся всего около пяти минут.