Анна Семенович надеется выйти замуж в 2025 году.

Известная певица и телеведущая Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения. В беседе с WomanHit она подчеркнула, что всегда стремилась поддерживать идеальную форму, однако признает, что ради этого приходилось жертвовать некоторыми привычками.

По словам Анны, когда возникала необходимость срочно скинуть вес перед важным проектом, она ограничивала себя в еде, выбирая исключительно белковые продукты и полностью отказываясь от сладостей и выпечки.

"Минимум углеводов — вот мой принцип", — поясняет она.

Тем не менее, Семенович предостерегает от излишне строгих диет, настаивая на важности сбалансированного рациона. Она обратила внимание на то, что полный отказ от сахара тоже не является правильным решением, поскольку мозг нуждается в глюкозе. Без минимального количества полезных сахаров могут возникать головные боли и другие неприятные симптомы.

Анна также упомянула, что начала принимать отечественный аналог популярного средства для снижения веса, назначенный врачом-эндокринологом после выявления проблем с инсулинорезистентностью. Это помогло ей преодолеть плато в похудении, которое долго мешало достичь желаемого результата. Сейчас Семенович активно сочетает физическую активность и правильное питание, радуясь достигнутым успехам и своему нынешнему состоянию здоровья.

