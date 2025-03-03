Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения

Буйнов попал в ДТП Тесты В Кремле сообщили о серьезной болезни Баскова Игры Сонник

Топ новостей недели

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия АнтоноваВрачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страныВместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии

Лента новостей

Понедельник 3 марта

04:37Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения 00:15Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП 21:17Стало известно, кто из солисток группы "Тату" зарабатывает больше 18:37"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами 15:26Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр" 12:10Тяжелое детство, зависимость и ненависть к самой себе: обнародован личный дневник Деми Мур 09:06Куда поехать с питомцем: топ-3 стран 06:22Вглубь веков: 5 книг на основе исторических исследований 03:15Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость? 01:02"Все у нас хорошо!" Буйнов сделал заявление о состоянии после нашумевшей автоаварии 00:43"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа 00:26Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой 21:07Дом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму 18:20Против 76-летней мировой знаменитости возбуждено уголовное дело 15:08Меган Маркл публично сделала необычный выбор 12:26Отказ от перфекционизма: как принять себя и свои достижения, не стремясь к идеалу во всем? 09:41Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года 06:21Королевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно 03:17Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк 00:34Дети Бородиной общались с Сердюковым в крайне странной манере: Немного дико для всех нас 21:07Виктория Боня призналась, почему в детстве чувствовала себя "гадким утенком" 19:35Костомаров и Навка снова соединились на льду 18:32Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой 18:05Юрий Аксюта впервые публично прокомментировал скандал с участием дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" 17:29Исхудавшая Седокова призналась, что боится общения с людьми 16:45Агата Муцениеце скрывает от публики своего настоящего избранника: он богат и женат 15:51Кто такие трейдеры и как они адаптируются к новым условиям рынка 15:39Памятника не было три года: как сегодня выглядит могила Василия Ланового 15:31Буйнова могут лишить свободы сроком до двух лет: юрист рассказала, что ждет исполнителя 14:18Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате 13:37Борисов объяснил свой успех и номинацию на "Оскар" за роль в "Аноре": Просто мне повезло 13:32"Он знал, на ком женился": Буланова видится с молодым мужем лишь пару раз в месяц 12:35Макаревич* нашел возможность возродить кулинарную программу "Смак" 11:47Наряд Волочковой для свадьбы дочери вызвал неоднозначную реакцию 11:00"Много неожиданных моментов": адвокат назвала помеху для освобождения Ефремова из тюрьмы 10:22Гузеева откровенно рассказала о своих критических ошибках во время материнства 10:15Анита Цой объяснила необходимость отъезда из России на историческую родину 09:0928 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода 08:50Якубович сделал сенсационное заявление о своем богатстве: Замок купил у Пугачевой 06:27Сердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно 03:12Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок 00:03Костомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий 21:21Анастасия Волочкова в шоке от происходящего с ней в интернете 20:06Александр Буйнов отреагировал на обвинения сбитой им женщины: Я искренне приношу свои извинения 19:12Пугачева выдала, что в отсутствие Галкина* о его сыне заботится другой мужчина 18:45Анастасия Ивлеева оказалась втянута в очередной громкий скандал 17:32Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница" 16:38Появились подробности наезда Буйнова на 61-летнюю женщину: Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения 15:56Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд устроила истерику на публике 14:07Тест: насколько хорошо вы помните фильмы о весне из СССР?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения

Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения
180

Анна Семенович надеется выйти замуж в 2025 году.

Известная певица и телеведущая Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения. В беседе с WomanHit она подчеркнула, что всегда стремилась поддерживать идеальную форму, однако признает, что ради этого приходилось жертвовать некоторыми привычками.

По словам Анны, когда возникала необходимость срочно скинуть вес перед важным проектом, она ограничивала себя в еде, выбирая исключительно белковые продукты и полностью отказываясь от сладостей и выпечки.

"Минимум углеводов — вот мой принцип", — поясняет она.

Тем не менее, Семенович предостерегает от излишне строгих диет, настаивая на важности сбалансированного рациона. Она обратила внимание на то, что полный отказ от сахара тоже не является правильным решением, поскольку мозг нуждается в глюкозе. Без минимального количества полезных сахаров могут возникать головные боли и другие неприятные симптомы.

Анна также упомянула, что начала принимать отечественный аналог популярного средства для снижения веса, назначенный врачом-эндокринологом после выявления проблем с инсулинорезистентностью. Это помогло ей преодолеть плато в похудении, которое долго мешало достичь желаемого результата. Сейчас Семенович активно сочетает физическую активность и правильное питание, радуясь достигнутым успехам и своему нынешнему состоянию здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

3 марта 2025, 04:37
Анна Семенович. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

Певица Жасмин.
Певица Виктория Дайнеко.
Певец Дима Билан.
Певица Диана Гурцкая.
Певица Юлианна Караулова.
Певица Сати Казанова.
Певица Анна Семенович.
Певица Анна Седокова.
Певец Николай Басков.
Певица Зара.
Певец Шура.
Солистка группы А-Студио Кети Топурия.
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

По теме

Стало известно о выходке Семенович в разгаре выступления на сцене: Отпихивала мою жену

Женатый избранник оставил Семенович без предложения руки и сердца
Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП

Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП в Подмосковье, в котором пострадала пенсионерка.

Стало известно, кто из солисток группы "Тату" зарабатывает больше

Стало известно, кто из солисток группы "Тату" зарабатывает больше
Юлия Волкова и Лена Катина занимаются сольными проектами. Известный продюсер Сергей Дворцов высказал свое мнение о сольных карьерах Юлии Волковой и Елены Катиной, бывших участниц группы "Тату", в интервью порталу "Страсти".

"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами

"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами
Кейт Миддлтон и Меган Маркл начали соперничать в Сети. Борьба в Сети между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, окрещенная некоторыми СМИ "дерзкой войной за варенье", разгорелась с новой силой.

Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр"

Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр"
Анфиса Чехова раньше злоупотребляла таблетками для похудения. Анфиса Чехова, популярная телеведущая и актриса, откровенно рассказала о трудностях, связанных с ее многолетней борьбой с лишним весом.

Куда поехать с питомцем: топ-3 стран

Куда поехать с питомцем: топ-3 стран
Разлука домашнего животного с хозяином – непростое испытание, для обоих. Почему бы не поехать всем вместе? Вместе с режиссером и продюсером канала "National Geographic Chanel", организатором уникальных, авторских туров Аленой Никольской, рассмотрим ТОП-3 страны, куда можно смело отправляться в путешествие с пушистыми друзьями. О подготовке к путешествию с питомцем Самое важное в поездке на отдых с питомцем – грамотная подготовка.

Выбор читателей

02/03Вск"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа 02/03Вск"Все у нас хорошо!" Буйнов сделал заявление о состоянии после нашумевшей автоаварии 01/03СбтМеган Маркл публично сделала необычный выбор 01/03СбтПротив 76-летней мировой знаменитости возбуждено уголовное дело 01/03СбтКоролевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно 01/03СбтДом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму