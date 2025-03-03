Леонид Агутин сделал откровенное признание

Леонид Агутин поделился с журналистами важным наблюдением.

Российский музыкант Леонид Агутин недавно сделал откровенное признание. Он признался в беседе с журналистами, что ни за что не смог бы выступить сразу после одного своего коллеги.

Во время интервью на церемонии вручения национальной музыкальной премии "Виктория" Агутин рассказал, что выступать после Киркорова не хотел бы. Артист подчеркнул, что существует такое явление, когда сцена становится будто выжженной выступления определенного артиста, и он лично боится испытывает страх, ели выходит на сцену вслед за ним. Этим человеком оказался именно Филипп Киркоров.

Кроме того, стоит отметить, что ранее в новостях фигурировала информация о том, что Киркоров публично выразил свою любовь к другой известной певице — Лолите Милявской. Интересно, что раньше между ними возникли напряженные отношения, поскольку Киркоров обвинил Лолиту в предательстве. Однако в феврале этого года ситуация изменилась: Лолита назвала Киркорова предателем за его комментарии относительно скандала с участием блогера Анастасии Ивлеевой, которую называли "голой". Тогда певица обвинила бывшего друга в том, что он больше заботится о сохранении собственной популярности, нежели о поддержке друзей.

Также отметим, что Киркоров недавно рассказал журналистам о намерении прекратить пластические операции, поскольку больше он в них не нуждается.

