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Суббота 1 марта

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Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой

Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Профессор Тигран АлексанянТигран Алексанян рассказывает о неудачных случаях пластических операций.

Звезды – эталоны красоты, объекты всеобщего восхищения и подражания. Их безупречный внешний вид – результат кропотливой работы стилистов, визажистов и, зачастую, пластических хирургов.

Однако стремление к совершенству порой приводит к печальным последствиям. Многие знаменитости, переступив грань разумного, превращают себя в жертв неудачных пластических операций, оплачивая иллюзию вечной молодости ценой своей естественности и, подчас, психического здоровья. Неудачные последствия пластики разобрали на примере популярных зарубежных селебрити вместе с известным пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук, профессором Тиграном Алексаняном.

Один из самых шокирующих и ярких примеров – Джослин Вильденштейн – светская львица, которая, кстати говоря, стала популярной именно из-за пластики, изменившей внешность женщины до безобразия.

Джослин Вильденштейн. Фото: Youtube / @7newsSpotlight

Ее называют “невестой Франкенштейна” из-за двенадцати перенесенных пластических операций, совершенных в надежде вернуть любовь супруга. Чрезмерная пластика превратила ее лицо в безжизненную маску. История Вильденштейн – трагическое свидетельство того, как одержимость идеалом может разрушить не только внешность, но и жизнь.

Деми Мур, икона стиля и красоты, также стала жертвой неудачной пластики. Удаление комков Биша, призванное подчеркнуть скулы и придать лицу изысканность, сыграло с ней злую шутку.

Деми Мур. Фото: Youtube /@LiveKellyandMark

В молодости результат был впечатляющим, но с возрастом образовавшиеся пустоты подчеркнули возрастные изменения, придав лицу изможденный и уставший вид. Это яркий пример того, как операция, подходящая в одном возрасте, может оказаться губительной со временем, акцентирует эксперт.

Бывший секс-символ Голливуда, покоривший сердца миллионов своей харизмой и брутальной красотой Микки Рурк в какой-то момент решил бороться со старением с помощью пластической хирургии, к сожалению, неудачно.

Микки Рурк. Фото: Youtube / @sobchak

Начав с относительно стандартных процедур, таких как подтяжка лица и пересадка волос, Рурк постепенно втягивался в этот процесс: “Сравнивая фотографии актера, мы видим то, что каждая новая операция, задуманная как исправление предыдущих недостатков или усиление эффекта, лишь усугубляла ситуацию” – объясняет Алексанян. Итоговый результат печален: деформированный нос, бугристая кожа, асимметричный овал лица – все это стало явным свидетельством неумеренного вмешательства в естественные процессы старения.

Карла Бруни, бывшая супермодель и первая леди Франции, – еще одна трагическая история разрушающей пластики. Ее пример демонстрирует, как стремление к идеалу может привести к полной потере индивидуальности. Многочисленные подтяжки и коррекции, вместо того чтобы омолодить, превратили ее лицо в неестественную, лишенную мимики маску.

Карла Бруни. Фото: Youtube / @TheEllenShow

Кожа стала натянутой и лицо потеряло свою естественную подвижность. Это наглядно иллюстрирует опасность неконтролируемых пластических вмешательств. Важно понимать, что каждая операция наносит микротравмы, истончает мягкие ткани и ухудшает качество кожи, подчеркивает Тигран Алексанян. С каждым разом хирургу становится все сложнее работать, так как материала для коррекции остается все меньше, а риск осложнений возрастает многократно.

Мег Райан, всегда известная своей привлекательностью, попыталась замедлить процесс старения с помощью пластической хирургии.

Мег Райан. Фото: Youtube / @TODAY

Как отмечает Тигран Алексанян, результат контурной пластики губ оказался неудачным, придав лицу актрисы неестественный и даже отталкивающий вид, напоминающий улыбку Джокера. Изменение формы лица в результате обилия филлеров и ботокса сделало ее неузнаваемой, что, несомненно, сказалось на карьере Мег.

Аналогичная история произошла с Рене Зеллвегер. Актриса решилась на комплекс эстетических процедур, по всей видимости, в период карьерного кризиса в 2010 году.

Рене Зеллвегер. Фото: Youtube / @hellorussia7629

Как отмечает эксперт, лицо Рене выдает множественные операции, включающие подтяжку лица, пластику век, увеличение губ и щек филлерами, а также инъекции ботокса. В итоге, характерная для актрисы форма лица, знаменитые пухлые щеки с ямочками, и выразительный взгляд стали лишь отдаленным воспоминанием. От "фирменного" лица Зеллвегер, которое так любили зрители, увы, не осталось и следа.

Подытоживая, пластический хирург Тигран Алексанян говорит о том, что современная эстетическая хирургия – это мощный инструмент, способный исправить многие недостатки и улучшить качество жизни.

Однако эксперт требует взвешенного подхода и осознанного понимания своих желаний и возможностей:

“Не стоит забывать, что цель пластической хирургии – гармонизация внешности, а не превращение в безликую куклу. Необходимо найти баланс между стремлением к совершенству и сохранением индивидуальности. Важно обращаться к квалифицированным специалистам, которые смогут объективно оценить ситуацию и предложить правильное решение” – утверждает врач.

Кроме того, необходимо помнить, что старение – естественный процесс, и принятие его — важная часть психологического благополучия. Бесконечная гонка за молодостью может привести к депрессии, психологическим расстройствам и ухудшению качества жизни. Поэтому перед любой пластической операцией необходимо тщательно взвесить все “за” и “против”, проконсультироваться с несколькими специалистами и принять обдуманное решение.

В противном случае, стремление к вечной молодости может привести к полной потере собственного “я”. Помните, настоящая красота – это не только внешность, но и внутренняя гармония, уверенность в себе и принятие своей индивидуальности. Цена за иллюзию совершенства может оказаться слишком высокой!

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2025, 00:26
Микки Рурк. Фото: Youtube / @sobchak
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Гурченко изменилась из-за пластических операций

Фото: Andrey Fedechko / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com

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