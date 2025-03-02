Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость?

Буйнов попал в ДТП Тесты В Кремле сообщили о серьезной болезни Баскова Игры Сонник

Топ новостей недели

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия АнтоноваВрачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страныВместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии

Лента новостей

Воскресенье 2 марта

03:15Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость? 01:02"Все у нас хорошо!" Буйнов сделал заявление о состоянии после нашумевшей автоаварии 00:43"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа 00:26Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой 21:07Дом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму 18:20Против 76-летней мировой знаменитости возбуждено уголовное дело 15:08Меган Маркл публично сделала необычный выбор 12:26Отказ от перфекционизма: как принять себя и свои достижения, не стремясь к идеалу во всем? 09:41Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года 06:21Королевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно 03:17Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк 00:34Дети Бородиной общались с Сердюковым в крайне странной манере: Немного дико для всех нас 21:07Виктория Боня призналась, почему в детстве чувствовала себя "гадким утенком" 19:35Костомаров и Навка снова соединились на льду 18:32Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой 18:05Юрий Аксюта впервые публично прокомментировал скандал с участием дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" 17:29Исхудавшая Седокова призналась, что боится общения с людьми 16:45Агата Муцениеце скрывает от публики своего настоящего избранника: он богат и женат 15:51Кто такие трейдеры и как они адаптируются к новым условиям рынка 15:39Памятника не было три года: как сегодня выглядит могила Василия Ланового 15:31Буйнова могут лишить свободы сроком до двух лет: юрист рассказала, что ждет исполнителя 14:18Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате 13:37Борисов объяснил свой успех и номинацию на "Оскар" за роль в "Аноре": Просто мне повезло 13:32"Он знал, на ком женился": Буланова видится с молодым мужем лишь пару раз в месяц 12:35Макаревич* нашел возможность возродить кулинарную программу "Смак" 11:47Наряд Волочковой для свадьбы дочери вызвал неоднозначную реакцию 11:00"Много неожиданных моментов": адвокат назвала помеху для освобождения Ефремова из тюрьмы 10:22Гузеева откровенно рассказала о своих критических ошибках во время материнства 10:15Анита Цой объяснила необходимость отъезда из России на историческую родину 09:0928 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода 08:50Якубович сделал сенсационное заявление о своем богатстве: Замок купил у Пугачевой 06:27Сердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно 03:12Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок 00:03Костомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий 21:21Анастасия Волочкова в шоке от происходящего с ней в интернете 20:06Александр Буйнов отреагировал на обвинения сбитой им женщины: Я искренне приношу свои извинения 19:12Пугачева выдала, что в отсутствие Галкина* о его сыне заботится другой мужчина 18:45Анастасия Ивлеева оказалась втянута в очередной громкий скандал 17:32Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница" 16:38Появились подробности наезда Буйнова на 61-летнюю женщину: Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения 15:56Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд устроила истерику на публике 14:07Тест: насколько хорошо вы помните фильмы о весне из СССР? 12:53Объявившая о возвращении на сцену МакSим готовится к важному событию 12:00Муцениеце поцеловала нового возлюбленного на глазах у публики 10:51Срочно: 74-летний Буйнов попал в ДТП 10:42Изменившаяся донельзя 58-летняя Татьяна Овсиенко откровенно рассказала про неудачный ботокс 10:12Алибасов откровенно заговорил об уходе седьмой жены: Найдет кого-то там 09:38Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова 08:5427 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков 08:43Результаты анализов матери повергли Кудрявцеву в шок: Парюсь
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость?

Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость?
139

Психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека Кадрия Велес научит планировать время для себя.

Кадрия Велес. Фото: личный архив

Почему мы не позволяем себе отдых?

Современная женщина живет в бешеном ритме. Работа, семья, быт, самореализация — все требует времени, внимания и сил. В этом постоянном круговороте забот отдых кажется чем-то недостижимым. Многие привыкли думать: "Отдыхать — значит тратить время впустую", "Я не могу себе этого позволить", "Если я остановлюсь, все рухнет".

Но правда в том, что без регулярного отдыха и восстановления мы не становимся продуктивнее. Напротив, хроническая усталость приводит к стрессу, выгоранию, ухудшению здоровья, снижению мотивации. Забота о себе — это не эгоизм, а базовая потребность, без которой невозможно поддерживать баланс в жизни.

Что происходит, когда мы не даем себе время на отдых?

Если постоянно жить в режиме "надо", не слушая свое тело и эмоции, неизбежно наступает момент, когда силы заканчиваются. Вот какие последствия возникают при хроническом переутомлении:

  • Эмоциональное выгорание. Теряется радость от жизни, любые задачи кажутся непосильными, появляется раздражительность и апатия.
  • Физическое истощение. Организм работает на пределе, что приводит к ухудшению иммунитета, частым простудам, головным болям, проблемам со сном.
  • Снижение продуктивности. Усталый мозг работает медленнее, сложнее принимать решения, возрастает вероятность ошибок.
  • Конфликты в отношениях. Когда мы на пределе, любые мелочи могут раздражать, возникает напряженность в семье и с близкими.
  • Отсутствие удовольствия от жизни. Постоянная гонка за задачами лишает нас радости и ощущения момента"здесь и сейчас".

Отдых — это не каприз, а необходимость. Именно благодаря восстановлению мы можем действовать эффективно, поддерживать свое здоровье и наслаждаться жизнью.

Как научиться заботиться о себе без чувства вины?

Чтобы отдых стал естественной частью жизни, важно изменить отношение к нему и внедрить полезные привычки.

1. Перестать воспринимать отдых как слабость

Отдых — это не признак лени, а осознанный выбор сильного человека. Настоящая сила в том, чтобы чувствовать себя хорошо, а не загонять организм в хроническую усталость.

2. Планировать время для себя

Так же, как мы записываем в календарь рабочие задачи, стоит запланировать моменты для отдыха. Это может быть прогулка, час чтения книги, утреннее кофе в тишине — главное, чтобы занятие приносило удовольствие.

3. Разделять время работы и отдыха

Важно не работать в режиме 24/7. Четкое разделение границ между профессиональной деятельностью и личной жизнью помогает избежать перегрузки. Вечером не проверять рабочие чаты, в выходные не думать о делах, не тащить офисные проблемы домой.

4. Слушать свое тело

Если чувствуешь усталость, важно не игнорировать ее, а дать себе паузу. Иногда 15 минут полного расслабления могут вернуть больше энергии, чем целый день борьбы с собой.

5. Найти свой способ перезагрузки

Для кого-то это спорт, для кого-то медитация, общение с близкими, творчество, поездки. Важно найти то, что действительно наполняет и приносит радость.

Вывод: отдых — это часть заботы о себе

Забота о себе начинается с осознания: твои силы — твой ресурс. Если ты истощена, то не можешь быть продуктивной, счастливой, наполненной. Позволяя себе отдых, ты не теряешь время, а инвестируешь его в свое здоровье, состояние и будущее.

Научись заботиться о себе так же, как заботишься о других. Ведь только наполнив себя, можно по-настоящему отдавать энергию и любовь этому миру.

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2025, 03:15
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог

Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?

Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой

Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой
Профессор Тигран АлексанянТигран Алексанян рассказывает о неудачных случаях пластических операций. Звезды – эталоны красоты, объекты всеобщего восхищения и подражания.

Отказ от перфекционизма: как принять себя и свои достижения, не стремясь к идеалу во всем?

Отказ от перфекционизма: как принять себя и свои достижения, не стремясь к идеалу во всем?
Кадрия Велес – психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека рассказала, как перфекционизм мешает жить. Перфекционизм: стремление к лучшему или ловушка?Желание быть успешной, достигать поставленных целей и совершенствоваться — естественная потребность каждого человека.

Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года

Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года
Несмотря на то, что в 2025 году для туристов есть определенные ограничения, осталось немало зарубежных направлений, где можно отдохнуть достаточно бюджетно. Вместе с режиссером и продюсером канала "National Geographic Chanel", организатором уникальных, авторских туров Аленой Никольской, рассмотрим наиболее доступные и интересные страны для путешествий этой весной.

28 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода

28 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода
28 февраля москвичи смогут насладиться солнечной и теплой погодой. Синоптики обещают, что в этот день в столичном регионе будет сухо и светло, что особенно приятно после зимних холодов. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от минус 5 до плюс 2 градусов.

27 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков

27 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков
Температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов. Москвичи и гости столицы смогут насладиться солнечными днями без дождя или снега. Ветер в этот день будет дуть с запада с небольшой скоростью — 1-3 метра в секунду, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.

Выбор читателей

28/02ПтнВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой 28/02ПтнНаряд Волочковой для свадьбы дочери вызвал неоднозначную реакцию 28/02ПтнСердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно 28/02ПтнЯкубович сделал сенсационное заявление о своем богатстве: Замок купил у Пугачевой 28/02ПтнПамятника не было три года: как сегодня выглядит могила Василия Ланового 28/02ПтнКостомаров и Навка снова соединились на льду