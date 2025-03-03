Дмитрий Маликов оказался связан с нашумевшей премией "Оскар"

Номинирование Борисова на престижную награду уже сама по себе является историческим событием. В то время как картина "Анора" завоевала пять наград, включая статус лучшего фильма, обсуждения вокруг успеха ленты и ее актеров не утихает.
Певец Дмитрий Маликов не остался в стороне от события. Певец поздравил Борисова с номинацией, добавив свою нотку позитива в атмосферу праздника. В социальных сетях появилось видео, на котором Юра, облаченный в белый халат, танцует на балконе под один из хитов Маликова. На фоне звучит мелодия, которая, как оказалось, стала своеобразным символом удачи для актера.
"На удачу песенка пошла! Поздравляю Юру! И всех, кто работал над фильмом!", — написал Дмитрий в своем телеграм-канале.
Реакция подписчиков на это видео оказалась неоднозначной. Одни пользователи выразили недовольство тем, что имя Юры стало слишком популярным и обсуждаемым, в то время как другие радовались за успехи соотечественника.
Напомним, ранее актер Юра Борисов поделился своими мыслями о значимости премии "Оскар". Артист также рассказал о том, как он воспринимает свой успех.
В эфире программы "Утро. ТНТ" артист отметил, что считает свою номинацию не только результатом собственных усилий, но и вопросом везения. По его словам, удача сыграла ключевую роль в том, что он получил столь высокую оценку своей работы.