Дмитрий Маликов оказался связан с нашумевшей премией "Оскар"

Юра Борисов стал символом надежды и гордости для отечественных зрителей. Российский актер не удостоился премии "Оскар", зато вдохновил свои успехом тысячи людей по всему миру.

Номинирование Борисова на престижную награду уже сама по себе является историческим событием. В то время как картина "Анора" завоевала пять наград, включая статус лучшего фильма, обсуждения вокруг успеха ленты и ее актеров не утихает.

Певец Дмитрий Маликов не остался в стороне от события. Певец поздравил Борисова с номинацией, добавив свою нотку позитива в атмосферу праздника. В социальных сетях появилось видео, на котором Юра, облаченный в белый халат, танцует на балконе под один из хитов Маликова. На фоне звучит мелодия, которая, как оказалось, стала своеобразным символом удачи для актера.

"На удачу песенка пошла! Поздравляю Юру! И всех, кто работал над фильмом!", — написал Дмитрий в своем телеграм-канале.

Реакция подписчиков на это видео оказалась неоднозначной. Одни пользователи выразили недовольство тем, что имя Юры стало слишком популярным и обсуждаемым, в то время как другие радовались за успехи соотечественника.

Напомним, ранее актер Юра Борисов поделился своими мыслями о значимости премии "Оскар". Артист также рассказал о том, как он воспринимает свой успех.

В эфире программы "Утро. ТНТ" артист отметил, что считает свою номинацию не только результатом собственных усилий, но и вопросом везения. По его словам, удача сыграла ключевую роль в том, что он получил столь высокую оценку своей работы.