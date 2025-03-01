Королевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно

Наташа Королева поделилась историей о своих съемках в комедии "Один хороший день".

Певица рассказала о том, что, несмотря на состояние здоровья, ей пришлось работать с температурой 40 градусов. Это стало настоящим испытанием для артистки, ведь съемочный процесс был насыщен физическими нагрузками в экстремальных условиях. ситуациями.

Королева отметила, что за три съемочных дня ей пришлось столкнуться с множеством трудностей. Она вспомнила моменты, когда ее обливали краской и бросали каскадеры. Все это нужно было для создания атмосферы напряженности и динамики. Несмотря на недомогание, певица старалась отдать все силы для создания качественного материала. В такие моменты ей было особенно важно иметь поддержку, и она нашла утешение в своем уютном вагончике, где могла немного восстановить силы.

"Я этот фильм не забуду никогда, потому что снималась с температурой 40, и это было, конечно, очень сложно", — призналась Наташа.

Певица подчеркнула, что для того чтобы работать в таких условиях, нужно по-настоящему любить кино и быть готовым к любым вызовам. На премьере фильма Наташу поддержал ее муж Сергей Глушко, который подарил ей желтые тюльпаны — символ радости и тепла.