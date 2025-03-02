"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами

Кейт Миддлтон и Меган Маркл начали соперничать в Сети.

Борьба в Сети между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, окрещенная некоторыми СМИ "дерзкой войной за варенье", разгорелась с новой силой. После того, как Меган Маркл рассказала о запуске собственной марки, включающей в себя линию джемов, принцесса Уэльская поделилась собственным рецептом сливового варенья. Запуск бренда Меган вызвал значительный интерес, особенно к ее джему, заявленному как визитная карточка марки. Появление рецепта Кейт, было воспринято многими как прямой ответ на действия Меган, учитывая напряженные отношения между женщинами.

Визит Кейт и принца Уильяма в валлийскую кондитерскую стал первым совместным выходом пары после выздоровления Кейт. Появление пары, веселой и общительной, радушно встретили местные жители. Принцесса Уэльская угостила их пирожными, проявив искренний интерес к процессу их приготовления. Это событие стало частью постепенного возвращения Кейт к публичной жизни после болезни, включая участие в мероприятиях, посвященных помощи выжившим после Холокоста и пострадавшим от стихийных бедствий.

Тем временем, бренд Меган Маркл столкнулся с проблемами. После неудачного запуска и корректировки логотипа, герцогиню Сассекскую обвинили в плагиате. Несмотря на это, Меган продолжает продвигать свою продукцию, хотя сам джем пока не поступил в продажу.

Королевские эксперты отмечают растущий общественный интерес к противостоянию между Кейт и Меган, считая, что конфликт, основанный на столкновении семейных ценностей и личных амбиций, будет развиваться. Они подчеркивают важность обеих герцогинь для королевской семьи, признавая, что такая конкуренция может перерасти в настоящий конфликт, исход которой пока непредсказуем. Кейт, известная своим безупречным вкусом и активной общественной деятельностью, противостоит энергичной и независимой Меган, что делает ситуацию ещё более интересной.

