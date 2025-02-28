Виктория Боня призналась, почему в детстве чувствовала себя "гадким утенком"

Виктория Боня призывает всех женщин любить себя.

45-летняя бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня придерживается здорового питания, активно занимается спортом и регулярно посещает косметические процедуры. Она уверена в себе и призывает женщин полюбить себя. Модель опубликовала фотографии в откровенных нарядах: на одной она запечатлена в черном кружевном полупрозрачном комбинезоне, на другой – в мерцающем розовом платье с открытой спиной. Боня подчеркнула уникальность красоты каждого человека, объяснив, что осознание своей индивидуальности пришло к ней с раннего детства.

Виктория поделилась своими размышлениями о том, что в детстве часто чувствовала себя "гадким утенком", не потому что была слабой или неинтересной, а из-за ощущения своей непохожести на других. Она отметила, что мир навязывает свои стандарты внешности, поведения и достижимых целей, но подчеркнула, что важно следовать своему собственному пути. Звезда советует не обращать внимания на тех, кто пытается посеять неуверенность в себе, считая, что самый важный голос – это собственный внутренний голос, интуиция, которой нужно следовать для достижения целей.

Боня рассказала, что помнит моменты сомнений, когда ей говорили, что она не справится и что задуманное невозможно. Однако, по ее словам,"гадкий утенок" все же стал лебедем, не изменившись внешне, а найдя свое место, где его красота и сила раскрылись.

Виктория добавила, что каждая особенность человека – это не слабость, а сила, и что важно не стремиться соответствовать чужим стандартам, а найти свою среду, свой путь и свой уровень достижений.