Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке

Пионеры в Советском Союзе были не просто героями, они олицетворяли идеалы дружбы, смелости и патриотизма. Их образы активно использовались в фильмах, которые стали классикой.



Мальчики и девочки в красных галстуках, с искренними улыбками и задором, заполнили экраны, вдохновляя целые поколения. Каждый из них был уникален, но вместе они создавали атмосферу единства и стремления к приключениям. Как хорошо вы помните этих персонажей? Сможете ли вы узнать фильм по одному лишь герою-пионеру?

1. В каком фильме появился этот хмурый обладатель красного галстука?

А) По секрету всему свету

Б) Кортик

В) Тимур и его команда

2. В какой картине разговаривают вожатый и пионер?

А) Сто дней после детства

Б) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

В) Пассажир с "Экватора"

3. Подсказка: это очень старый фильм. Даже не 1960-е.

А) Тимур и его команда

Б) Алые погоны

В) Та сторона, где ветер

4. Откуда этот кадр?

А) Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Б) Старик Хоттабыч

В) Этот негодяй Сидоров

5. Это легкий вопрос, но все же: откуда пионер?

А) Приключения Электроника

Б) Вам и не снилось

В) Уроки французского

6. Откуда эти товарищи?

А) Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Б) Каникулы Петрова и Васечкина

В) Последнее лето детства

Правильные ответы:

1. — Б) Кортик

2. — А) Сто дней после детства

3. — А) Тимур и его команда

4. — А) Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

5. — А) Приключения Электроника

6. — А) Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные