Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Среда 27 ноября

15:03В Москве вручили премию в области недвижимости URBAN 2024 14:47Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря 13:41Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки 13:40Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку 12:40"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы 12:03Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов 10:52Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской 10:22"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака 09:20Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым 06:48Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени 03:07Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня" 00:26Подвергшая свою жизнь риску Боня похвасталась подаренными другом часами за 2 миллиона 21:45"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 21:43Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ 20:46Бородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником 20:04ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи 16:50После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте 16:33ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих" 15:45Можно на диете: рецепт куриных котлет с гарниром из киноа и вареной брокколи 13:36Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини 13:17Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 12:59Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ 12:09Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье" 11:37Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 11:31ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи 11:04Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой 10:20Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку 10:13"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание 09:28Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?" 06:43Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда 03:26Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон 00:34Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания 21:53Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 19:14Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 17:26Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 16:39Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт 16:22"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 16:07Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах? 14:30Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером 13:42 Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы 13:24Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли 12:43Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы" 11:37Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы 11:09"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры 10:56Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото 10:28"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове 10:08Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы 09:32Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники 06:34Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера 03:42Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки

Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки
340

В новом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о советском кинематографе с помощью уникальных вопросов. Они основаны на фотокадрах со съемочных площадок культовых фильмов.

В те времена, когда создавались шедевры советского кино, фраза "Снимается кино!" вызывала у зрителей чувство ожидания и радости. Каждый знал, что вскоре на экранах появится новая картина, которую можно будет с удовольствием посмотреть в компании друзей или любимого человека. Отечественное кино всегда было в почете, и зрители с нетерпением ждали премьер. Узнайте свой результат и проверьте все правильные ответы.

1. Легендарный кинофильм 1967 года, который посмотрел каждый, абсолютно каждый советский человек! Узнаете момент, а можете ли вы назвать фильм, где снимались: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов?

А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

В) Иван Васильевич меняет профессию

2. Настоящая драма, что была снята в 1971 году! Вспомните ли вы название кинофильма, лишь взглянув на этот кадр со съемок? В фильме снимались: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов.

А) Джентльмены удачи

Б) Белорусский вокзал

В) Москва слезам не верит

3. А это кадры с первой экранизации романа, сам фильм вышел в 1968 году, а роли сыграли: Сергей Юрский и Зиновий Гердт, Леонид Куравлев и Евгений Евстигнеев. Как называется фильм?

А) Ирония судьбы, или С легким паром!

Б) Место встречи изменить нельзя

В) Золотой теленок

4. Этот фильм в кинотеатрах СССР посмотрели 40,6 млн. зрителей, а вышел он в 1974 году, достаточно сказать, что в ролях: Шукшин, Тихонов, Бондарчук, Бурков и Никулин, вспомнили название по этому кадру, ведь тут момент со съемок кинофильма?

А) Они сражались за Родину

Б) Летят журавли

В) Служили два товарища

5. Самый страшный кинофильм из СССР, а снят был в 1967 году. Забавный кадр, ведь тут все улыбаются – хотя, казалось бы, такие обстоятельства! Как называется фильм?

А) Ятринская ведьма

Б) Вий

В) Господин оформитель

Правильные ответы:

1. — А)

2. — Б)

3. — В)

4. — А)

5. — Б)

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 13:41
Фото: Freepik
Дни.ру• Требует проверки

Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня"

Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня"
Известный российский актер Юра Борисов примет участие в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой. Картина получила название "Ваня". Проект был представлен на питчинге авторского игрового кино и дебютов в Министерстве культуры Российской Федерации.

ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи

ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи
Герои советских фильмов занимают особое место в истории киноискусства. Они воплощают идеалы, ценности и мечты целого поколения, отражая эпоху, в которой жили и творили создатели этих картин. Каждый герой уникален, и его образ становится символом времени, запечатлевшим определенные черты характера, моральные принципы и общественные нормы. Попробуйте вспомнить, в каких картинах встречали героев, представленных в нашем тесте. Они стали яркими представителями своего времени. ВОПРОСЫ 1.

ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих"

ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих"
Фильм Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С тестом на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились. 1.

Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини

Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини
Среди множества советских фильмов, которые продолжают радовать зрителей, есть те, что стали настоящими классиками. Предлагаем вам тест, который проверит вашу внимательность и знание отечественного кино. Вы увидите кадры, на которых запечатлены ногти известных персонажей.

"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание

"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание
Мы знаем Ольгу Бузову как телеведущую, певицу, бизнесвуман и театральную актрису. А теперь она стала и актрисой кино. 5 декабря в прокат выходит фильм Ильи Фарфеля "Звезды в Сибири", где Бузова сыграла одну из главных ролей. Перед Новым годом, традиционно, на экраны выходят добрые семейные комедии.

Выбор читателей

25/11ПндТест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 26/11ВтрУлыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 25/11ПндИноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 25/11Пнд"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 26/11ВтрПугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 25/11ПндВодонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж!