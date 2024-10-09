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Среда 9 октября

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Сложный тест по фильму "Большая перемена"

Сложный тест по фильму "Большая перемена"
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Вспомните знаменитую советскую картину "Большая перемена".

Фильм "Большая перемена" вышел в конце 70-х годов и стал популярным среди советской молодежи. Он был снят в рамках кампании по образованию рабочей молодежи, которая началась в начале 70-х. Целью этой кампании было стимулировать рабочих получать среднее образование, чтобы иметь возможность повышать квалификацию и увеличивать заработную плату.

Фильм показывает историю молодого рабочего, который учится в вечерней школе, совмещая учебу с работой на заводе. Сюжет подчеркивает, что обучение может быть интересным и веселым, а также демонстрирует, что рабочие могут успешно совмещать работу и учебу.

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9 октября 2024, 10:49
Фото: кадр из фильма "Большая перемена"
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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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Фото: кадр из фильма
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