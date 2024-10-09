Сложный тест по фильму "Большая перемена"

Вспомните знаменитую советскую картину "Большая перемена".

Фильм "Большая перемена" вышел в конце 70-х годов и стал популярным среди советской молодежи. Он был снят в рамках кампании по образованию рабочей молодежи, которая началась в начале 70-х. Целью этой кампании было стимулировать рабочих получать среднее образование, чтобы иметь возможность повышать квалификацию и увеличивать заработную плату.

Фильм показывает историю молодого рабочего, который учится в вечерней школе, совмещая учебу с работой на заводе. Сюжет подчеркивает, что обучение может быть интересным и веселым, а также демонстрирует, что рабочие могут успешно совмещать работу и учебу.