Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь

Иван Янковский – талантливый актер, который сегодня отмечает свое 34-летие. Он является представителем известной актерской династии.

Иван — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын актера и режиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Карьеру он начал в раннем возрасте, сыграв небольшую роль в фильме "Приходи на меня посмотреть", снятом его дедом.

В 2015 году он получил свою первую значимую роль в комедии "Тряпичный союз", а сейчас его фильмография насчитывает более 20 проектов. В этой статье мы собрали список лучших фильмов и сериалов с участием Ивана Янковского, которые стоит посмотреть.

1. "Дама пик" (2016)

В этом фильме, основанном на опере Петра Чайковского и пушкинской повести, рассказывается о певице Софье Майер, которая возвращается на родину, чтобы поставить свою версию «Пиковой дамы». Молодой певец Андрей (Иван Янковский) стремится заполучить главную роль и готов пойти на все ради достижения своей цели. Этот фильм принес Ивану его первую награду "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в кино, что стало важным этапом в его карьере.

2. "Текст" (2019)

Режиссер Клима Шипенко создал откровенный фильм по сценарию Дмитрия Глуховского. Главный герой, Илья Горюнов (Александр Петров), выходит из тюрьмы после семи лет за ложное обвинение и решает отомстить полицейскому Петру Хазину (Иван Янковский). Используя смартфон Хазина, Илья начинает вести переписку от его имени, что приводит к неожиданным последствиям. Эта работа принесла Янковскому вторую награду "Золотой орел", но уже за лучшую мужскую роль второго плана.

3. "Огонь" (2020)

Фильм-катастрофа рассказывает о работе десантников-пожарных. Опытный инструктор Алексей Соколов (Константин Хабенский) теряет подчиненного и планирует уйти на пенсию, но возвращается к работе, когда в Карелии начинается сильный лесной пожар. В команде оказывается молодой Рома (Иван Янковский) — парень его дочери. Героям предстоит объединить усилия, чтобы спасти людей от огня, несмотря на личные разногласия.

4. "Чемпион мира" (2021)

Этот фильм основан на реальных событиях и рассказывает о шахматном матче между Анатолием Карповым (Иван Янковский) и Виктором Корчным (Константин Хабенский). События разворачиваются в 1978 году и показывают напряжение, которое царило во время соревнования. Интересно, что именно на съемках этого фильма Иван встретил свою будущую жену Диану Пожарскую, с которой они сыграли супружескую пару.

5. Сериал "Топи" (2021)

В этом мистическом проекте рассказывается о шести молодых москвичах, которые пытаются сбежать от своих проблем в российскую глубинку. Сюжет полон загадок и неожиданных поворотов, что делает его интересным для зрителей.