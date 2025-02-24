Скандалившую Аллу Пугачеву выставили из израильского кафе

Алла Пугачева попала в неприятную историю.

В 2022 году Алла Пугачева эмигрировала из России и поселилась в Израиле, где ведет спокойную жизнь домохозяйки. Практически все свое время Примадонна проводит в одиночестве, ведь ее дети Гарри и Лиза обучаются в Лондоне, а муж-иноагент Максим Галкин* постоянно гастролирует, дабы прокормить семью. Чтобы хоть как-то развлечься певица ходит по магазинам и ресторанам. При этому Пугачева продолжает строить из себя звезду, позабыв, что там она не столь известна, как была на родине.

Так, недавно в одном из израильских кафе произошел инцидент, когда Пугачевой отказали в обслуживании и буквально выставили из заведения. Об этом рассказал израильский политик Яков Кедми. Он поведал, что когда певице сообщили об отсутствии свободных столиков, она начала скандалить, ссылаясь на свою известность. Свидетелем этого стала жена Якова, находившаяся в кафе с подругами.

Именно она услышала крики какой-то женщины, которая ругалась и настойчиво чего-то требовала по-русски. Приблизившись, она узнала в ней Аллу Пугачеву. Певица громко возмущалась по поводу отсутствия свободных мест, на что ей ответили, что она не бронировала столик.

Политик выразил мнение, что Пугачевой следует отказаться от прежних амбиций и смириться с реальностью: в Израиле она никому не известна. Кедми заключил, что это столкновение двух миров – мира иллюзий, в котором она существовала ранее, и реальности, в которой она оказалась. В Израиле у нее нет того положения, которое было у нее прежде, и она, по его мнению, пока этого не осознает.

*признан в России иностранным агентом.