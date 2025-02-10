Королева тратит внушительные суммы на операции невестки-стриптизерши: Это всегда дорого

Недавно стало известно, что невестка Наташи Королевой перенесла сложную операцию.

Врачи провели хирургическое вмешательство, в ходе которого Мелиссе нарастили кость на верхней челюсти. Это только первый шаг в длительном процессе лечения, который требует значительных финансовых затрат.

Сложная операция была необходима из-за неправильного расположения кости черепа у Мелиссы. Как отметила Наташа Королева в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, это только начало.

"Она молодец, держится. Врачей, готовых взять на себя такой сложный случай, не так много", — заявила она.

Певица подчеркнула, что процесс лечения будет долгим и трудоемким, и это потребует немалых финансовых вложений. По предварительным оценкам врачей, общая стоимость лечения может достигнуть 10 миллионов рублей.

Наташа не скрывает, что помогает невестке-стриптизерше финансово.

"Частично помогаю я, на что-то зарабатывает она сама. Зубы — это всегда дорого, а у нее ситуация очень необычная", — объяснила артистка.

Певица надеется, что часть расходов удастся покрыть за счет квоты, так как Мелисса теперь является москвичкой. Кроме того, Наташа нашла опытного и заинтересованного врача, который готов взять на себя этот непростой случай.

"Доктор, с которым мы сейчас работаем, настоящий энтузиаст своего дела. Скорее всего, операция будет выполнена по квоте, потому что это интересно именно ему", — добавила Королева.

В будущем Мелиссе предстоит еще одно серьезное вмешательство — наращивание нижней челюсти. Для этого хирурги планируют использовать часть ее собственной кости с ноги. Операция потребует 18−20 сантиметров малоберцовой кости вместе с мышцами и сосудами. Подобные операции считаются одними из самых сложных и могут длиться от 6 до 14 часов.

Проблемы с челюстью у 24-летней Мелиссы начались еще в детстве после неудачного падения, которое привело к деформации. К сожалению, у ее родителей не было средств на дорогостоящую операцию. В попытках справиться с ситуацией Мелисса старалась заработать самостоятельно и прибегала к помощи косметолога, чтобы скрыть недостатки внешности.