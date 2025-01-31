Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар"

Ольга Кузьмина выразила свое недовольство фильмом "Анора", который был номинирован на премию "Оскар".

Режиссером картины выступил Шон Бэйкер, а главные роли в ней исполнили Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и критиков, что не могло не привлечь внимание звезды популярного сериала "Кухня",

В своем телеграм-канале актриса поделилась своими впечатлениями от просмотра "Аноры" и отметила, что всегда считала фестивальные награды символом высшего мастерства в киноиндустрии. Однако после просмотра этой картины у нее возникли серьезные сомнения в объективности таких премий.

Ольга подчеркнула, что хотя актерская игра, включая исполнение Юры Борисова, была на высоком уровне, предыстория персонажа и его глубина оставили желать лучшего. Это вызвало у нее вопросы о том, насколько справедливо выделять фильм среди других работ, передает женский журнал Клео.ру.

Кузьмина задумалась о том, стоит ли стремиться к получению фестивальных наград любой ценой. Она отметила, что гораздо важнее быть понятным и близким зрителям, чем получать номинации за непонятные произведения искусства.

"Может, лучше, чтобы зрители любили тебя за роли в сериалах, чем за что-то непонятное, но с номинацией на 'Оскар'?", — написала актриса.

Также стоит отметить, что Юра Борисов был номинирован на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана". Это стало значимым событием для российского кино, так как Борисов стал первым актером из России, получившим такую номинацию после распада СССР.