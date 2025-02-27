Муцениеце поцеловала нового возлюбленного на глазах у публики

26 февраля в киноцентре "Октябрь" состоялась долгожданная премьера комедии "Дорогая, я больше не перезвоню". На мероприятии в центре внимания оказалась актриса Агата Муцениеце и ее новый возлюбленный Петр Дранга.

Пара появилась на мероприятии, не сдерживая своих чувств: Агата обнимала и целовала Петра, и это вызвало восторг у зрителей и журналистов. Актриса и музыкант начали свои отношения в декабре прошлого года и уже успели отпраздновать вместе Новый год. Звезды познакомили друг друга с родными, что говорит о серьёзности их намерений. На премьере комедии, где Агата исполнила одну из главных ролей, они выглядели по-настоящему счастливыми.

На красной дорожке пара практически не расставалась. Они обменивались нежными взглядами и улыбками, а флирт между ними был очевиден для публики. Когда актриса покидала красную дорожку после общения с прессой, она поцеловала Петра.

Во время мероприятия Муцениеце поделилась своими размышлениями о загробной жизни. Она отметила, что каждый поступок человека имеет значение и последствия даже после смерти.

"Если ты ведешь себя плохо при жизни, не стоит ожидать чего-то хорошего в загробном мире", — подчеркнула артистка.

Перед началом показа режиссер Александр Фомин предложил почтить память народной артистки России Евгении Добровольской минутой молчания. Это был трогательный момент, так как съемки в этой ленте стали последней работой актрисы, ушедшей из жизни в начале января.

На фоне светской премьеры Агата также уделила внимание своей семье. Недавно артистка провела время в ресторане с Петром и своей восьмилетней дочерью Мией.

Тем не менее, ее 12-летний сын Тимофей живет с отцом Павлом Прилучным и его новой супругой Зепюр Брутян. Агата призналась, что под влиянием отца сын не хочет общаться с ней.