Памятника не было три года: как сегодня выглядит могила Василия Ланового

Василий Лановой ушел из жизни пять пять лет назад – 28 января 2021 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле Народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище.

2 января 2021 года Василий Лановой был госпитализирован с пневмонией. 28 января актеру стало хуже – его перевели в реанимацию из-за возникших ковидных осложнений и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. Церемония прощания прошла 1 февраля театре им. Евг. Вахтангова. Похоронили его в тот же день на 5-м участке престижного Новодевичьего некрополя. А памятник на могиле появился лишь через три года – в январе 2024-го.

Лаконичный памятник изготовлен из массивной гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. С одной стороны плиты перечислены самые известные фильмы и спектакли, в которых играл Василий Лановой: "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир"... А с другой установлен белый мраморный бюст Ланового.

В любое время года на могиле Василия Ланового лежат живые цветы и венки. Они – от коллег актера, от его многочисленных поклонников – всех тех, кто знает и помнит его. На Новодевичьем кладбище рассказали, что семья тщательно заботится о месте погребения кумира миллионов – здесь всегда идеальный порядок. "Очень многие могилы артистов заброшены, к ним не ходят даже родственники, а вот захоронения Василия Ланового и Владимира Этуша – корифеев театра имени Евг. Вахтанова – это образец того, как надо заботиться о местах упокоения, поддерживая там идеальный порядок в любое время года", – сказали на кладбище.