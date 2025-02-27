Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд устроила истерику на публике

Анна Пересильд является дочерью актрисы Юлии Пересильд.

Актриса и звезда популярного сериала "Слово пацана" Анна Пересильд выложила эмоциональный видеоролик, где запечатлена в слезах. Как выяснилось позже, причина ее публичной истерики оказалась довольно неожиданной — потеря любимого платья.

На опубликованном видео 15-летняя актриса демонстрирует свою реакцию на произошедшее событие: она нервничает и ищет пропажу по всему дому. В комментарии к записи Анна объяснила, что собиралась создать новый контент для социальных сетей, но из-за исчезновения платья ее планы нарушились.

Подписчики были поражены такой причиной для сильных эмоций. Они написали, что такая реакция на, казалось бы, рядовую ситуацию неприемлема для знаменитой персоны.

Ранее в интернете ходили слухи о романтической связи между Анной Пересильд и молодым певцом Ваней Дмитриенко. Они вместе участвовали в съемках нескольких роликов и музыкального клипа 19-летнего исполнителя. Год назад фанаты нашумевшего сериала активно обсуждали возможные отношения актрисы с другим актером многосерийной драмы, Ярославом Могильниковым. Их связь была официально подтверждена уже после расставания. После разлуки Анна делилась с поклонниками своими переживаниями через эмоциональные видеоролики, намекая на новые чувства.