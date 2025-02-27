Анастасия Волочкова в шоке от происходящего с ней в интернете

Анастасия Волочкова готовится к свадьбе дочери.

Балерина Анастасия Волочкова выразила свое недоумение по поводу продажи полиуретановых масок с ее изображением на онлайн-платформах в интернете. В интервью журналистам она призналась, что в шоке от этой ситуации.

Артистка подчеркнула, что до последнего момента не имела ни малейшего представления о существовании таких масок, ведь никто заранее не уведомил ее об этом проекте. Она высказала мнение, что если бы ей предложили создать качественную маску с ее участием, возможно, она бы даже поддержала эту идею.

Кроме того, Волочкова рассказала, что подобные случаи использования ее образа уже случались раньше, включая производство футболок с ее фотографией. Однако тогда тоже никто не удосужился поставить ее в известность.

«На моем имени, которое я создавала годами упорной работы, кто-то пытается наживаться, даже не сообщая мне об этом. О каких масках идет речь? Какое там изображение? Узнала об этом впервые, и, честно говоря, это меня сильно удивляет», — добавила она.

Важно отметить, что наряду с масками Анастасии Волочковой, на маркетплейсах также представлены изделия с изображениями Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского, Юрия Шатунова и Леонида Якубовича.

