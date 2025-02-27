Изменившаяся донельзя 58-летняя Татьяна Овсиенко откровенно рассказала про неудачный ботокс

Татьяна Овсиенко стала участницей концерта Наталии Гулькиной в Кремлевском дворце. И это неслучайно – Овсиенко, как и Гулькина, когда-то тоже пела в "Мираже". Но сегодня 58-летняя Татьяна выглядит, кажется, даже лучше чем тогда, в 1988-м, когда стала солисткой популярной в Союзе группы.

Татьяну Овсиенко невозможно узнать – точеная фигура, красивая прическа, безупречный макияж. Ею просто хочется любоваться и восхищаться.

"Я вообще хотела побриться наголо, но мои шикарные два стилиста не дали, – улыбается Татьяна. – Мне захотелось что-то изменить в себе, надоело выглядеть так, как раньше. Но все мои перемены дорогого стоят – это большой труд. Здоровый образ жизни и огромное желание хорошо выглядеть, поскольку мне тоже вот-вот будет 60, и стали причиной перемен в моей внешности".

"Никаких диет у меня нет, ничего я не колю в себя, – призналась Овсиенко "Дни.ру". – Я даже пластику не делала – боюсь ее безумно. Единственное, что делала – это ботокс. И то неудачно (показывает на лоб). Правда, пока в моей жизни нет спорта – е могу им заниматься из-за тазобедренного сустава – то возраст сказывается, то ли авария 1989 года".

А где же сегодня можно оценить разительные перемены во внешности звезды? "На телевидении у меня был несколько лет запрет, – рассказала артистка. – Я сама так решила – это было мое личное решение, которое не хочу никому объяснять. А гастроли у меня всегда были и остаются".