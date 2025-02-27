Пугачева выдала, что в отсутствие Галкина* о его сыне заботится другой мужчина

Максим Галкин* редко бывает дома с семьей.

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году и переехала в Израиль, где ведет размеренную жизнь домохозяйки. Ее муж, Максим Галкин*, находящийся в статусе иноагента, редко бывает рядом — его гастрольный график оставляет минимум времени для семьи. Их дети, 11-летние близнецы Гарри и Лиза, вынуждены расти фактически без отца, видя его лишь в редкие выходные и праздники. После переезда из России, где остались все их прежние друзья, ребята сменили несколько учебных заведений в различных странах.

Родственники Максима также обеспокоены его склонностью к употреблению алкоголя, усилившейся в связи с постоянными разъездами. Недавно он выложил в социальные сети ролик, где пьет один, пояснив это попыткой улучшить настроение. Эти обстоятельства подтолкнули Аллу Борисовну обратиться к мужу через соцсети, рассказав о достижениях Гарри, которых мальчик добился благодаря другому мужчине, взявшему на себя роль наставника, который заботится о мальчике в отсутствие шоумена.

На опубликованной певицей фотографии видно, как Гарри ловит крупную рыбу под руководством инструктора.

"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", — подписала снимок Пугачева, умолчав о месте съемки — в Израиле или на Кипре, где у супругов имеется жилье.

Галкин* неоднократно открыто признавал свою слабость перед алкоголем. Например, на одном из концертов он осушил бокал крепкого напитка прямо на сцене, после чего обратился к супруге, находившейся в зале, с оправданиями. Позднее он признал, что допустил ошибку, опубликовав пост в состоянии алкогольного опьянения.