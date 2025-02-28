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Четверг 27 февраля

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Костомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий

Костомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий
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Роман Костомаров и его супруга столкнулись с неожиданной ситуацией во время своего отдыха в Сочи.

Пара провела целых 19 часов в аэропорту из-за сильного снегопада, который привел к закрытию воздушной гавани. Фигурист поделился подробностями этого инцидента в своих социальных сетях, где рассказал о том, как развивались события.

Отпуск в Сочи начался для Костомарова и его семьи с приятных моментов, однако возвращение домой обернулось настоящим испытанием. Вечером они прибыли в аэропорт, зарегистрировались на рейс в Москву и сели в самолет. Как только они устроились на своих местах, супруги уснули, надеясь вскоре оказаться в родном городе. Однако, когда они проснулись, то поняли, что все еще находятся в Сочи — рейс был отменен из-за непогоды.

Роман Костомаров с женой. Фото: соцсети

"Мы не ожидали такого поворота событий. Аэропорт закрыли, и мы оказались в ситуации, когда не могли вылететь. Учитывая наш опыт путешествий, такое случилось с нами впервые", — поделилась эмоциями жена Романа.

После долгого ожидания и множества неясностей, супруги все же смогли выйти на связь с поклонниками и сообщить радостную новость: они наконец-то вернулись в Москву. "19 часов задержки самолета, и мы уже в Москве. Но по Сочи скучаем", — сообщили они.

Стоит отметить, что не только Костомаров и его супруга столкнулись с проблемами из-за погоды. Недавно актер Павел Прилучный также оказался в "снежном плену" со своей семьей.

Шоу-бизнес в Telegram

28 февраля 2025, 00:03
Роман Костомаров. Фото: соцсети
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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