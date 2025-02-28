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Пятница 28 февраля

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Сердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно

Сердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно
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Прохор Шаляпин сделал громкое заявление, которое вызвало широкий резонанс в мире российского шоу-бизнеса.

Популярный певец откровенно поделился своим мнением о романтических отношениях со звездами. Он категорично заявил, что никогда не станет встречаться с какой-либо знаменитой женщиной, будь то актриса или певица.

По словам Прохора, атмосфера в этой среде пропитана фальшью и неискренностью, и это делает такие связи крайне проблематичными.

"Я не верю в эти актерские парочки. Среди двух дураков должен быть один умнее. Это ужасно, когда актриса и актер. Это ад дома", – сообщил Прохор.

Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов

Артист добавил, что не интересуется моделями и певицами. "Когда слышу: "Я модель", я говорю: "До свидания", — с иронией заметил он.

Кроме того, Шаляпин выразил свое недовольство тем, как часто в шоу-бизнесе создаются поверхностные отношения. Интересно, что 41-летний артист предпочитает общаться с женщинами более зрелого возраста. В своей пламенной речи н упомянул о дружбе с 96-летней женщиной по имени Лилечка. "Всем нравится, что в 96 женщина может быть женщиной. Вы бы видели ее глаза! Я сейчас ей раковину новую поставил. Так горжусь этим", – рассказал он с теплотой.

Шоу-бизнес в Telegram

28 февраля 2025, 06:27
Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов
The Voice• Требует проверки

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