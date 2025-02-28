"Много неожиданных моментов": адвокат назвала помеху для освобождения Ефремова из тюрьмы

Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за пьяное ДТП со смертельным исходом, может выйти на свободу досрочно. Актер уже подал официальное прошение. На сайте Алексеевского районного суда Белгородской области появилась информация, что материалы дела переданы в производство. Первое заседание планируется на 24-е марта.

Шансы у Ефремова на удовлетворение прошения об УДО высокие. Впрочем, в деле могут появиться неожиданные моменты, которые не позволят актеру выйти на свободу досрочно. Об этом "Дни.ру" рассказала известный адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

"Основания для удовлетворения ходатайства Михаила Ефремова имеются, – считает Вербицкая-Линник. – Актер демонстрирует, что на путь исправления он стал уверенно, исправился, раскалялся, бросил пить. Полагаю, что назначенное ему наказание – суровое, но справедливое, он уже достаточно понес".

"В нашей практике были случаи замены более строгого наказания на более мягкое и условно-досрочное освобождение, – продолжает адвокат. – Были даже случаи помилования от Президента. По этой причине, поскольку главная цель назначения наказания – исправление осужденного а не месть, суду будет важно понимать и исходя собственного убеждения выносить решение – заслужил ли Михаил Ефремов свободу или ему просто очень хочется на волю, где все может повториться. А судьи – прекрасные психологи. Они все видят и очень хорошо понимают. Так что, главное, чтобы, перефразировав Станиславского, судья сказал: "Верю!"

"Впрочем, и отказать в удовлетворении ходатайства тоже могут, – объясняет Вербицкая-Линник. – Основания для этого – убеждение судьи, негативная оценка начальника исправительного учреждения, невыплаченный штраф или взыскание в пользу потерпевших. В таких делах часто возникает много неожиданных моментов. Но я уверена только в одном: все непременно будет строго по закону".

Напомним, изначально суд назначил актеру наказание в виде восьми лет лишения свободы. Но затем снизил срок на полгода. Наказание Ефремов отбывает в колонии Белгородской области. Он ежедневно работает в цехе, занимаясь пошивом формы для заключенных, участвует в художественной самодеятельности. Известно, что Ефремов регулярно ходит в местный храм, где причащается и исповедуется.