"Много неожиданных моментов": адвокат назвала помеху для освобождения Ефремова из тюрьмы

Шансы у Ефремова на удовлетворение прошения об УДО высокие. Впрочем, в деле могут появиться неожиданные моменты, которые не позволят актеру выйти на свободу досрочно. Об этом "Дни.ру" рассказала известный адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
"Основания для удовлетворения ходатайства Михаила Ефремова имеются, – считает Вербицкая-Линник. – Актер демонстрирует, что на путь исправления он стал уверенно, исправился, раскалялся, бросил пить. Полагаю, что назначенное ему наказание – суровое, но справедливое, он уже достаточно понес".
"В нашей практике были случаи замены более строгого наказания на более мягкое и условно-досрочное освобождение, – продолжает адвокат. – Были даже случаи помилования от Президента. По этой причине, поскольку главная цель назначения наказания – исправление осужденного а не месть, суду будет важно понимать и исходя собственного убеждения выносить решение – заслужил ли Михаил Ефремов свободу или ему просто очень хочется на волю, где все может повториться. А судьи – прекрасные психологи. Они все видят и очень хорошо понимают. Так что, главное, чтобы, перефразировав Станиславского, судья сказал: "Верю!"
"Впрочем, и отказать в удовлетворении ходатайства тоже могут, – объясняет Вербицкая-Линник. – Основания для этого – убеждение судьи, негативная оценка начальника исправительного учреждения, невыплаченный штраф или взыскание в пользу потерпевших. В таких делах часто возникает много неожиданных моментов. Но я уверена только в одном: все непременно будет строго по закону".
Напомним, изначально суд назначил актеру наказание в виде восьми лет лишения свободы. Но затем снизил срок на полгода. Наказание Ефремов отбывает в колонии Белгородской области. Он ежедневно работает в цехе, занимаясь пошивом формы для заключенных, участвует в художественной самодеятельности. Известно, что Ефремов регулярно ходит в местный храм, где причащается и исповедуется.