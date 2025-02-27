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Четверг 27 февраля

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Александр Буйнов отреагировал на обвинения сбитой им женщины: Я искренне приношу свои извинения

Александр Буйнов отреагировал на обвинения сбитой им женщины: Я искренне приношу свои извинения
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Александр Буйнов не сразу заметил пешехода на переходе.

Автомобиль известного российского певца Александра Буйнова, которому сейчас 74 года, вечером 26 февраля оказался в неприятной ситуации. Инцидент произошел на одном из пешеходных переходов Подмосковья. "Лексус" артиста сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада, которая шла домой после рабочего дня. Певец, видимо, не успев вовремя заметить пешехода, не сразу остановился, вследствие чего женщина упала на асфальт и получила травмы. Предварительно у нее диагностированы ушибы и повреждение связок колена. Позже, находясь в больнице, она рассказала, что артист даже не подошел к ней, не поинтересовался ее состоянием и не извинился.

Сегодня Александр Буйнов разместил пост в своем телеграм-канале, в котором выразил сожаление по поводу случившегося и принес извинения пострадавшей женщине. Артист подчеркнул, что готов оказать ей всю необходимую медицинскую помощь и поддержку.

"Я искренне приношу свои извинения пострадавшей", – заявил артист.

Стоит отметить, что ранее появились сообщения о том, что певец якобы пытался покинуть место происшествия, однако эти данные не соответствуют действительности. После столкновения Буйнов просто переместился на обочину, немедленно вызвал скорую помощь и ГИБДД, а также связался с адвокатом. Артист в тот вечер направлялся из своего загородного дома в Москву. В результате столкновения крыло автомобиля получило незначительные повреждения, сам же Буйнов не пострадал.

Вероятнее всего, состояние здоровья Аллы Смирновой будет квалифицировано как легкое или средней степени тяжесть. Исходя из этого, Буйнову грозит административная ответственность, включающая лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет, а также возможный штраф.

Шоу-бизнес в Telegram

27 февраля 2025, 20:06
Александр Буйнов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @buinovofficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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