Наряд Волочковой для свадьбы дочери вызвал неоднозначную реакцию

Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе своей единственной дочери Ариадны. Недавно балерина поделилась с подписчиками впечатляющим нарядом, который она выбрала для этого важного события.

В своем блоге знаменитость показала платье, которое она приобрела в модном бутике. Данный дизайнер славится своими работами для многих российских звезд и является одним из самых востребованных имен в мире моды.

Платье, которое продемонстрировала Волочкова, выполнено в золотом цвете и имеет длину макси. Оно подчеркивает фигуру балерины благодаря облегающему крою и стильной баске. Лиф платья оформлен в форме сердечка, что придает образу романтичность и элегантность. Однако, как и любой яркий наряд, он вызвал бурные обсуждения среди пользователей Сети.

Мнения о выборе Анастасии разделились: одни восхищаются ее вкусом и уверены, что она будет выглядеть потрясающе, другие же выражают опасения, что ее наряд может затмить невесту. Ариадна сама ранее отмечала, что предпочитает более скромные решения для своего свадебного платья.

Примечательно, что именно Анастасия взяла на себя организацию свадьбы. Она ясно дала понять дочери, что скромность в этом случае неуместна, поскольку Ариадна является наследницей Волочковой. Основное торжество запланировано в Санкт-Петербурге, однако часть праздника также будет организована в Москве.