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Пятница 28 февраля

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Буйнова могут лишить свободы сроком до двух лет: юрист рассказала, что ждет исполнителя

Буйнова могут лишить свободы сроком до двух лет: юрист рассказала, что ждет исполнителя
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Александр Буйнов совершил наезд на 61-летнюю женщину.

Интернет продолжает бурно обсуждать происшествие в Подмосковье, где певец Александр Буйнов стал участником ДТП, сбив пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина осталась жива, но получила серьезные травмы и сейчас находится под наблюдением медиков. Поклонники артиста задаются вопросом: возможно ли в этой ситуации избежать судебного разбирательства и решить конфликт мирным путем? Адвокат Мария Лосева поделилась своим мнением относительно шансов Буйнова на такое развитие событий с журналистами.

По мнению юриста, вероятность мирного урегулирования крайне мала, поскольку Буйновым было совершено деяние, попадающее под статью 264 УК РФ. Более того, инцидент произошел на пешеходном переходе, где водители обязаны проявлять особую внимательность к людям, пересекающим проезжую часть, вне зависимости от наличия светофора. Это делает возможность договоренности с пострадавшей маловероятной.

Кроме того, многое зависит от состояния здоровья женщины, которое должно быть оценено судебно-медицинской комиссией. В зависимости от тяжести полученных травм будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Если повреждение квалифицируется как тяжкое, Буйнову грозит ответственность по ч. 1 ст. 264 УК РФ. В случае легких повреждений дело может ограничиться административным штрафом.

Адвокат подчеркивает важность материальной поддержки пострадавшей со стороны певца. Он должен покрыть расходы на лекарства и лично извиниться перед женщиной. Хотя Буйнов уже принес извинения через социальные сети, этого недостаточно. Суд примет во внимание эти шаги, но они не освобождают артиста от обязанности компенсировать материальный и моральный ущерб.

Что касается возможного наказания, то статья предусматривает различные санкции, включая лишение свободы сроком до двух лет. Однако адвокат уверена, что при грамотной юридической поддержке Буйнов имеет высокие шансы остаться на свободе. Важно отметить, что ранее артист неоднократно нарушал правила дорожного движения, получив 32 штрафа в прошлом году, но этот факт, скорее всего, не повлияет на текущее разбирательство.

Шоу-бизнес в Telegram

28 февраля 2025, 15:31
Александр Буйнов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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