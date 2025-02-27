Анастасия Ивлеева оказалась втянута в очередной громкий скандал

Анастасия Ивлеева до сих пор не появляется на ТВ.

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева оказалась вовлечена в длительный и дорогостоящий судебный процесс, напрямую связанный с производством ее энергетических напитков под брендом Easy Peasy. Согласно информации, опубликованной в различных СМИ, суд обязал Ивлееву выплатить крупную сумму – 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации. Причиной судебного разбирательства стала просрочка доставки и, как следствие, порча ключевого компонента для производства энергетиков.

Компания Ивлеевой, ООО "Коленки пчелы", ответственная за выпуск Easy Peasy, закупила у ООО "Вильд Россия" партию высококачественных ароматизаторов со вкусом шампанского. Эти ароматизаторы являлись неотъемлемой частью рецептуры напитка, и их качество напрямую влияло на вкусовые характеристики и, соответственно, на успешность продукта на рынке. Партия ароматизаторов, ожидая оформления документов на складе компании Ивлеевой, была повреждена, потеряла свои свойства и стала непригодной для использования в производстве.

В результате, ООО "Вильд Россия" обратилось в суд с иском к ООО "Коленки пчелы", требуя полного возмещения стоимости испорченной партии товара. Суд, рассмотрев все предоставленные доказательства и аргументы обеих сторон, принял решение в пользу истца, обязав компанию Ивлеевой выплатить 1,4 миллиона рублей. Эта сумма, по всей видимости, полностью покрывает стоимость приобретенной, но испорченной партии ароматизаторов, учитывая, вероятно, и дополнительные издержки, понесенные поставщиком.

Данный инцидент стал очередным громким скандалом, связанным с именем Анастасии Ивлеевой. Напомним, что ранее вокруг нее разгорелся общественный резонанс после публикации информации о ее "голой вечеринке". Кроме того, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о значительной задолженности Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой, составляющей, по последним данным, 30,8 миллионов рублей.

