28 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода

28 февраля москвичи смогут насладиться солнечной и теплой погодой. Синоптики обещают, что в этот день в столичном регионе будет сухо и светло, что особенно приятно после зимних холодов.

Максимальная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от минус 5 до плюс 2 градусов. В Подмосковье температура будет немного ниже, колеблясь от минус 7 до нуля. Несмотря на холодные значения термометра, солнечные лучи сделают атмосферу более приятной и комфортной для прогулок на свежем воздухе.

Южный ветер, скорость которого составит 2–3 метра в секунду, добавит ощущение свежести. Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 756 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха останется на уровне около 85 процентов. Эти условия создадут идеальные возможности для активного отдыха на улице, будь то прогулка по парку или занятия спортом.

Однако уже 8 марта москвичи столкнутся с изменением погодных условий. По информации, предоставленной руководителем отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолием Цыганковым, в этот день ожидается облачная погода. Ночью температура может опуститься до небольшого минуса, но к дню воздух прогреется до плюс 3 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в Москве началась весенняя радиационная оттепель. Этот термин обозначает оттепель, возникающую под воздействием солнечной радиации, что является хорошим знаком для жителей столицы. Переход от зимы к весне всегда приносит радость и ожидание новых изменений, и предстоящие дни станут отличным началом для долгожданного тепла.