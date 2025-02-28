Якубович сделал сенсационное заявление о своем богатстве: Замок купил у Пугачевой

Леонид Якубович стал объектом обсуждения в прессе из-за слухов о его внушительном состоянии. В СМИ появились сообщения о его недвижимости, включая квартиры, автомобили и даже замок.

Сам бессменный ведущий популярного шоу "Поле чудес" выразил недоумение по поводу этих новостей, отметив, что не ожидал, что его личная жизнь станет темой для обсуждения.

"Баня площадью две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок в Грязи я купил у Пугачевой", — с иронией прокомментировал он эти слухи.

Концертный директор Якубовича также высказался по этому поводу. Он журналистов сосредоточиться на более важных темах, таких как достижения молодежи и успехи страны в различных сферах. Он назвал информацию о недвижимости Якубовича "чепухой" и "бредом".

На протяжении многих лет Якубович показывал свою небольшую квартиру на Каретном Ряду, находящуюся в Доме артистов Большого театра, куда не раз приходили журналисты. Однако инсайдеры утверждают, что у его супруги есть более просторное жилье в Хамовниках, которое занимает целый этаж и стоит около 200 миллионов рублей.

Кроме того, по информации СМИ, у Якубовича имеется замок в Подмосковье, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Этот объект недвижимости расположен на участке в 30 соток и является одним из самых дорогих активов телеведущего. Также сообщается о наличии у него 13 соток земли с домом и баней в Одинцовском районе и автомобиля Lexus LX III стоимостью около 12 миллионов рублей.

Интересно, что за свои корпоративные выступления Якубович запрашивает более двух миллионов рублей. Несмотря на слухи о его богатстве, сам телеведущий остается скромным и не спешит делиться подробностями своей личной жизни.