Срочно: 74-летний Буйнов попал в ДТП

С Александром Буйновым приключился инцидент. 74-летний певец попал в ДТП в Подмосковье.

По информации телеграм-канала "Mash", авария произошла 26 февраля около шести вечера в Апрелевке. Артист, управляя своим автомобилем Lexus LX 570, не заметил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил на нее наезд.

В результате случившегося пострадавшая получила травмы и была госпитализирована с разрывом связок. Согласно свидетельствам, которые публикуют СМИ, после происшествия Буйнов проявил желание покинуть место ДТП, опасаясь, что его узнают.

Пострадавшая пенсионерка утверждает, что переходила дорогу на "зебре", предварительно убедившись в отсутствии движущихся автомобилей. Неожиданно на нее вылетел Lexus, и только быстрая реакция помогла женщине избежать более серьезных последствий — она успела отскочить в сторону.

Стоит отметить, что на протяжении последних нескольких лет Буйнов накопил внушительное количество штрафов за нарушения правил дорожного движения, включая 112 штрафов за превышение скорости. С июля 2017 года артист получил 172 штрафа, сумма которых составила около 158 тысяч рублей. По данным Mash, все штрафы были оплачены, и последний из них был получен 22 января. Большинство нарушений фиксировались на дорогах Москвы и Подмосковья.