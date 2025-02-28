Борисов объяснил свой успех и номинацию на "Оскар" за роль в "Аноре": Просто мне повезло

Актер Юра Борисов, номинированный на премию "Оскар" за свою роль второго плана в фильме "Анора", поделился своими мыслями о значимости этой награды, Артист также рассказал о том, как он воспринимает свой успех.

В эфире программы "Утро. ТНТ" артист отметил, что считает свою номинацию не только результатом собственных усилий, но и вопросом везения. По его словам, удача сыграла ключевую роль в том, что он получил столь высокую оценку своей работы.

Юра подчеркнул, что в мире кино много факторов, которые могут повлиять на признание. Он считает, что не всегда талант и старания являются единственными определяющими аспектами.

"Просто мне повезло", — с присущей ему скромностью заметил актер.

Борисов подчеркнул, что выбор проекта и команды, а также случайные встречи могут кардинально изменить карьеру артиста. Российский артист также поведал о реакции на награждение на церемонии "Золотого глобуса". Когда награда за лучшую мужскую роль второго плана была вручена Кирану Калкину, Юра почувствовал облегчение.

"Я в этот момент думал о таком огромном количестве вещей, и про свою жену Аню, конечно, тоже. Поэтому, когда это все произошло, я просто перестал думать и выдохнул все эти вещи", — объяснил он.

Актер также не стал скрывал свое личное отношением к самой церемонии "Оскар". Он признался, что для него это не просто награда, а целая культура и традиция, которая объединяет множество талантливых людей со всего мира. Юра отметил важность таких событий для развития киноиндустрии.

В заключение Борисов выразил надежду на то, что его номинация станет не только личным достижением, но и шагом вперед для российского кино в целом. Он считает, что важно продолжать создавать качественные фильмы и поднимать уровень отечественного кинематографа на международной арене.