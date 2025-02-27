Появились подробности наезда Буйнова на 61-летнюю женщину: Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения

Александр Буйнов попал в ДТП 26 февраля.

Исполнитель известного хита "Пустой бамбук" Александр Буйнов стал участником дорожного происшествия, находясь за рулем своего автомобиля Lexus LX 570. Вчера вечером, примерно в 18:00, он совершил наезд на пожилую женщину на пешеходном переходе в городе Апрелевка, расположенном в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Алле Николаевне повезло, поскольку ей удалось вовремя увернуться, что смягчило удар. Пострадавшую немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее разрыв связок коленного сустава слева и многочисленные ушибы. В ходе дальнейшего обследования появились подозрения на сотрясение мозга и возможный перелом ребер. После этого ее перевели на дальнейшее лечение в одну из больниц города Звенигорода.

Сегодня Алла Николаевна поделилась своими ощущениями после случившегося: она испытывает сильные боли и страдает от тошноты. По словам женщины, артист не предпринял попыток извиниться перед ней, хотя присутствовал на месте происшествия. Она отметила, что он наблюдал за ситуацией издалека, но так и не подошел, несмотря на активные призывы окружающих. Пострадавшая предположила, что Буйнов хотел скрыться.

"Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения", – заявила о певце пенсионерка.

Александр Буйнов опроверг слухи о попытке скрыться с места аварии. Он пояснил, что в условиях плохой видимости случайно зацепил правой стороной автомобиля пешехода. По его утверждению, машина осталась неповрежденной, а сам он находится в полном порядке. Артист добавил, что состояние пострадавшей оценивается как легкое, и отметил наличие контактов с ее семьей.