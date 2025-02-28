Макаревич* нашел возможность возродить кулинарную программу "Смак"

Андрей Макаревич* собирается возродить культовое кулинарное шоу "Смак". В свое время программа завоевала сердца зрителей по всей стране.

Последним ведущим передачи был Иван Ургант. После закрытия шоу в 2018 году многие поклонники надеялись на его возвращение. Теперь, кажется, это желание может стать реальностью.

Для реализации своей идеи Макаревич* нашел нового бизнес-партнера — продюсера Павла Судакова, который уже имеет опыт работы над проектом в 90-х годах. Судаков был одним из первых режиссеров "Смака", и его участие в перезапуске может добавить оригинальности и аутентичности новому формату. Однако пока не раскрыты детали о месте съемок и планах по трансляции программы.

Ранее Макаревич* сотрудничал с продюсером Николаем Билыком, который владел 49% бизнеса. Однако позже Билык принял решение покинуть проект. Это обстоятельство подтолкнуло певца к поиску нового компаньона для воплощения идеи перезапуска "Смака", передает женский журнал "Клео.ру".

"Смак" стал одним из первых кулинарных шоу в России, где гости не только готовили блюда, но и делились личными историями. Это позволило зрителям увидеть знаменитостей с другой стороны и создало особую атмосферу доверия и близости.

Несмотря на свой переезд за границу, Андрей Макаревич* продолжает активно заниматься творческой деятельностью. Однако его фигура остается противоречивой для российской аудитории. Музыкант не раз высказывался по поводу политических событий в стране, что вызывало разные реакции среди поклонников. Тем не менее, его стремление вернуть "Смак" может стать интересным шагом к восстановлению связи с аудиторией и созданию нового продукта.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов