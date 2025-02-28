Гузеева откровенно рассказала о своих критических ошибках во время материнства

Лариса Гузеева поделилась своими размышлениями о материнстве и личных переживаниях.

Недавно популярная российская телеведущая затронула тему, которая волнует многих родителей. Тема касается сожалений о том, как люди воспитывали своих детей. Гузеева призналась, что сейчас, когда ее дети уже выросли, она осознает, что в прошлом делала множество ошибок.

"Есть ли на свете мамы, которые не испытывают чувства вины? Я точно не из их числа", — написала Лариса.

Артистка подчеркнула, что ей бы хотелось обладать сегодняшним опытом в молодости. Гузеева также отметила, что у нее замечательные дети, но именно ее собственные действия вызывают у нее сожаление. Главной ошибкой она считает недостаток времени, уделенного детям. В те годы для нее важнее были материальные ценности.

Стоит отметить, что у Ларисы двое детей. Сын Георгий стал первым ребенком актрисы от брака с Кахой Толордава. Актриса вспомнила, как в первый день после родов она оставила младенца на близких и отправилась на праздник с подругами. Это удивляет ее до сих пор. "Я была не так молода, мне было 32 года", — отметила телеведущая. Брак с Кахой оказался недолгим: их отношения трещали по швам из-за того, что Лариса много времени проводила на работе.

Позже Гузеева встретила своего третьего мужа Игоря Бухарова. Их любовь вспыхнула вновь после долгой разлуки, и в 2000 году у них родилась дочь Ольга, которую Лариса ласково называет Леля. Ведущая признает, что у дочки сложный характер.