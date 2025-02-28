Анита Цой объяснила необходимость отъезда из России на историческую родину

Анита Цой стала участницей концерта Наталии Гулькиной в Кремле. А после выступления рассказала корреспонденту "Дни.ру", почему приняла решение в ближайшие дни уехать из России.

"Я полтора года не была в отпуске, и теперь наконец-то решила отдохнуть, – сообщила Цой. – 1 марта я улетаю! Это подарок от мужа (Сергея Цой – Прим. ред.) на 8 марта – неужели вы думаете, что я полечу за свои? (смеется)".

Ожидается, что Цой пробудет на южных морях-океанах две недели. Правда, в мае у нее снова планируется зарубежная поездка. Звезда рассказала, что сегодня начала готовить фигуру к юбилею, который случится через год. "Я решила поехать на свою историческую родину, в Корею, чтобы там попробовать на себя новые методики похудения, – улыбается Анита. – Проверю на себе и, если ничего не отвалится, расскажу всем о результатах".

По признанию Аниты, она хочет сбросить целых 30 килограммов. "Я уже поборола в себе какие-то привычки, – заверила исполнительница. – И даже в отпуске у меня не будет искушений – думаю, что я продержусь на овощах и фруктах".

Впрочем, сильно худеть Цой не привыкать. "Несколько лет назад, когда готовилась к концертному шоу, я в клинике диетолога Маргариты Королевой похудела почти на 59 килограммов, – ранее рассказывала певица. – Сложнее всего мне было отказаться от риса, поскольку для корейцев рис – это жизнь. И отказаться от копченого сала – я его очень люблю". Тогда в жизни Аниты не было мучного, сладкого, жирного, копченого, острого – и результат не заставил себя ждать!