Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж

Анна Семенович порадовала поклонников своим преображением. Экс-солистка популярной группы "Блестящие" поделилась снимком, на котором позирует в черном бикини, демонстрируя свою стройную фигуру.

Певица наслаждается отпуском на Мальдивах вместе со своим любимым мужчиной, бизнесменом Денисом Шреером. Их роман стал известен летом прошлого года, и с тех пор пара выглядит по-настоящему счастливой.

Семенович уехала на райский остров всего две недели назад и уже успела порадовать фанатов своим обновленным образом. В прошлом году Анна открыто говорила о своих проблемах с лишним весом и разочаровании в диетах. Она долго искала эффективный способ похудеть, пока не узнала о препарате, который обычно назначают диабетикам. Этот метод уже успели оценить многие звезды Голливуда, и Семенович решила попробовать его на себе.

По словам звезды, после начала инъекций ей удалось сбросить лишние килограммы, а также улучшить общее самочувствие. Анна не скрывает, что российский аналог популярного препарата стал для нее настоящей находкой. Она отмечает, что результаты превзошли все ожидания, и теперь она чувствует себя гораздо увереннее.

На опубликованном фото видно, как Анна гордится своей фигурой и не стесняется показывать ее. Поклонники бурно отреагировали снимок, восхищаясь ее талией и стройностью.

Что касается личной жизни певицы, то ее отношения с Денисом Шреером продолжают развиваться. Несмотря на то что у него есть жена, избранник знаменитости уже заявил о готовности создать семью с Анной. Интересно, что разница в возрасте между ними составляет семь лет — Денис моложе своей возлюбленной.