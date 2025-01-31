Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала

Глюкоза объявила о возвращении на сцену после недавнего скандала. Наталья Ионова готова удивить публику новым имиджем и свежими музыкальными проектами.

Артистка подтвердила, что планирует провести концерт весной этого года. 38-летняя звезда удивила поклонников своим резким преображением.

После инцидента в аэропорту и последующих обвинений Глюкоза на некоторое время исчезла из поля зрения. Хотя ее можно было увидеть на частных мероприятиях и в клубах, где она выступала с диджей-сетами, о крупных концертах речи не шло. Однако теперь певица уверенно заявляет о своем возвращении на большую сцену.

Глюкоза намекнула на то, что ее предстоящий концерт будет отличаться от прежних выступлений. Она сменила цвет волос, обновила стрижку и начала экспериментировать с макияжем. Кроме того, артистка анонсировала выход клипа на песню "Frost", который также станет частью ее возвращения в мир музыки.

Недавно певица провела время в Японии, где черпала вдохновение для новых работ. В своих интервью она делилась мыслями о том, как произошедшее стало для нее важным уроком, и отметила, что сейчас чувствует себя творчески активной. "Я вижу свет в конце тоннеля", — заявила она.

Тем не менее, стоит отметить, что после скандалов Глюкоза лишилась многих корпоративных мероприятий. Продюсер Дворцов подтвердил эту информацию, добавив, что певице предстоит восстановить свою репутацию на музыкальной арене.