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Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала

Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала
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Глюкоза объявила о возвращении на сцену после недавнего скандала. Наталья Ионова готова удивить публику новым имиджем и свежими музыкальными проектами.

Артистка подтвердила, что планирует провести концерт весной этого года. 38-летняя звезда удивила поклонников своим резким преображением.

После инцидента в аэропорту и последующих обвинений Глюкоза на некоторое время исчезла из поля зрения. Хотя ее можно было увидеть на частных мероприятиях и в клубах, где она выступала с диджей-сетами, о крупных концертах речи не шло. Однако теперь певица уверенно заявляет о своем возвращении на большую сцену.

Певица Глюкоза. Фото: соцсети

Глюкоза намекнула на то, что ее предстоящий концерт будет отличаться от прежних выступлений. Она сменила цвет волос, обновила стрижку и начала экспериментировать с макияжем. Кроме того, артистка анонсировала выход клипа на песню "Frost", который также станет частью ее возвращения в мир музыки.

Недавно певица провела время в Японии, где черпала вдохновение для новых работ. В своих интервью она делилась мыслями о том, как произошедшее стало для нее важным уроком, и отметила, что сейчас чувствует себя творчески активной. "Я вижу свет в конце тоннеля", — заявила она.

Тем не менее, стоит отметить, что после скандалов Глюкоза лишилась многих корпоративных мероприятий. Продюсер Дворцов подтвердил эту информацию, добавив, что певице предстоит восстановить свою репутацию на музыкальной арене.

Шоу-бизнес в Telegram

31 января 2025, 17:45
Певица Глюкоза. Фото: соцсети
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