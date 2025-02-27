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27 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков

27 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков
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Температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов. Москвичи и гости столицы смогут насладиться солнечными днями без дождя или снега.

Ветер в этот день будет дуть с запада с небольшой скоростью — 1-3 метра в секунду, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе. Атмосферное давление в середине дня достигнет 755 миллиметров ртутного столба — это является нормой для данного времени года. Относительная влажность воздуха составит около 79 процентов, что также не создаст особых неудобств.

На протяжении зимнего сезона москвичи наблюдали значительные колебания температуры. Иногда термометры показывали аномально высокие значения, а в другие дни — ощутимый мороз.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие изменения температуры характерны для зимнего периода, но чаще всего наблюдаются именно летом. Это связано с особенностями атмосферных процессов и влиянием различных метеорологических факторов.

Синоптик Александр Ильин также поделился прогнозом на текущую неделю. Специалист отметил, что москвичей ожидает преимущественно сухая и солнечная погода. Он подчеркнул, что это будет способствовать улучшению настроения горожан и позволит им проводить больше времени на улице. Ильин также указал на то, что устойчивое потепление в столичном регионе можно ожидать в ближайшие дни.

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27 февраля 2025, 08:54
Фото: М. Денисов / mos.ru
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