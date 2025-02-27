Алибасов откровенно заговорил об уходе седьмой жены: Найдет кого-то там

Бари Алибасов высказал свои сомнения о прочности своего брака с седьмой женой Еленой Калининой.

Известный продюсер откровенно признался, что не уверен в том, насколько долго их союз будет устойчивым.

"Может, она завтра соберется, все, тапочки, веник, и уйдет отсюда. Я не знаю", — сообщил артист.

Продюсер отметил, что работа в шоу-бизнесе предполагает постоянные встречи и взаимодействия с множеством людей, и это может стать причиной для беспокойства. Бари подчеркнул, что его жена часто общается с другими людьми, и хотя он не испытывает ревности, он все же осознает, что в любой момент она может найти кого-то другого.

"Может, найдет кого-то там", — добавил он.

Несмотря на эти опасения, Алибасов чувствует себя комфортно в отношениях с Калининой. Он отметил, что супруга не дает поводов для сомнений и всегда радует его своим присутствием. "Когда она ходит за хлебом, ее нет 15 минут, я думаю: "Когда ты вернешься!? Жду тебя!", — рассказал продюсер.

Алибасов сообщил о своей свадьбе с Еленой в январе 2024 года. Брак они зарегистрировали без лишнего шума и пышных торжеств. По словам артиста, после этого его жизнь изменилась к лучшему: он стал регулярно питаться и заботиться о себе. В октябре прошлого года музыкант также рассказал о начале совместного бизнеса с женой — они начали продавать пряники, которые печет Елена.