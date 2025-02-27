Результаты анализов матери повергли Кудрявцеву в шок: Парюсь

Лера Кудрявцева часто делится с подписчиками подробностями о своей жизни и здоровье. На этот раз она решила рассказать о своей матери, которой исполнилось 82 года.

В своем телеграм-канале Лера выразила удивление состоянием здоровья своей мамы. Ведущая отметила, что та выглядит даже лучше нее.

Кудрявцева сообщила, что недавно отправила мать в санаторий для прохождения обследования. Александра Ивановна прошла все необходимые процедуры: сдала анализы, сделала УЗИ и МРТ. Результаты оказались обнадеживающими — по словам Леры, ее мама здорова, как бык.

"Я все время удивляюсь феномену наших родителей", — написала она.

Кудрявцева подчеркнула, что ее мать никогда не принимает таблетки, за исключением лекарств от давления. Это вызывает у знаменитости восхищение, гордость и даже шок.

Телеведущая также отметила, что ее мама придерживается принципов естественного лечения и всегда выступает против избыточного употребления антибиотиков.

"Я сама против всей этой фармы, только когда действительно надо. Но я мать тревожная, могу ночами не спать и накручивать себя, а вдруг то, а вдруг се. Короче, парюсь ", — призналась Лера.

Несмотря на то что четыре года назад Александра Ивановна перенесла инсульт, она смогла быстро восстановиться и вернуться к активной жизни. "Она здоровей меня", — с легкой ноткой юмора подметила Кудрявцева.