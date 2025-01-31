Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой

В мире музыки порой происходят неожиданные изменения, и судьбы артистов могут кардинально меняться.

Ярким примером этого является история барабанщицы Ольги Долгополовой, которая ранее выступала в музыкальной группе. Однако некогда популярная команда, прославившаяся в середине 2010-х, перестала существовать после того, как их лидер Ян Николенко покинул страну несколько лет назад и уехал в Израиль.

Оставшиеся без работы музыканты начали искать новые пути для заработка, и Ольга нашла приют в коллективе известной певицы Алсу. Свою карьеру Ольга начинала с сотрудничества с Линдой, одной из самых ярких фигур российской музыки 90-х.

Благодаря этому опыту она быстро адаптировалась к новым условиям и не осталась без заработка. На своей странице в соцсетях она рассказала о своих выступлениях с Алсу. В частности, она приняла участие в съемках "Квартирника" с Евгением Маргулисом.

Однако не всем коллегам Ольги повезло так же. Ее коллега по цеху, гитарист Владимир Коляда остался в Москве и теперь предлагает онлайн-уроки по игре на гитаре через свои социальные сети. Он активно делится своим опытом и предлагает помощь всем желающим научиться играть.



