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Пятница 31 января

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У Анастасии Волочкова началась черная полоса в жизни

У Анастасии Волочкова началась черная полоса в жизни
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Анастасия Волочкова недавно вернулась из отпуска.

Балерина Анастасия Волочкова, несмотря на многочисленные негативные комментарии в интернете, продолжает дарить свои выступления зрителям. Но после атаки рейтеров, она приняла решение перестать заниматься благотворительностью и брать за шоу оплату.

Она рассказала, как на протяжении 20 лет выступала бесплатно. Но с этого момента все ее мероприятия будут проходить исключительно на платной основе. Стоимость билетов будет невысокой, хотя затраты на организацию таких масштабных шоу достаточно велики.

Однако на этом несчастья для балерины не закончились, черная полоса в ее жизни продолжилась. Недавно ей пришлось обратиться к медикам из-за сильных болей. Кроме того, оказалось, что ее любимый микрофон вышел из строя. К счастью, ее друг Игорь быстро нашел решение этой проблемы, благодаря чему Волочкова смогла продолжить общение со своими поклонниками непосредственно со сцены. Впрочем, она так и не пояснила, почему ей необходим микрофон во время выступлений.

Поклонники пожелали своей любимице сил и терпения, выразили надежду, что она еще много лет будет дарить свои шоу зрителям. Однако и на этот раз без хейта не обошлось, но у балерины, видимо, на него уже выработался иммунитет, поскольку гневные выпады отдельных личностей остались без ответа с ее стороны.

Шоу-бизнес в Telegram

31 января 2025, 09:55
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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