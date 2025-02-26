Ксения Собчак покинула мужа и уехала из России

Ксения Собчак наслаждается жизнью за границей.

Ксения Собчак уехала из России и направилась в Дубай, как недавно она сообщила в своем микроблоге. Журналистка отправилась туда не просто отдохнуть — она посетила гала-ужин и модный показ, устроенный ее подругой Ульяной, известной светской львицей. Среди гостей мероприятия присутствовала также Наталья Водянова.

Позже Ксения поделилась с подписчиками множеством фотографий с вечера, включая снимок с миллиардером Антуаном Арно, мужем Водяновой. Пользователи сети также отметили пикантный наряд Ксении — гипюровый топ-бандо, который напоминает нижнее белье.

На снимках, опубликованных журналисткой, можно увидеть роскошные королевские апартаменты в одном из самых престижных отелей Дубая. Оназапечатлела две просторные спальни, уютную гостиную, а также впечатляющую террасу с видом на город. Помимо этого, Ксения показала подарки от организаторов: фотографии своего сына Платона, размещенные на прикроватных тумбочках, и надпись с ее именем на кровати.

Гостиная же была заполнена различными деликатесами и десертами. Ксения рассказала, что готова прекрасно провести время и уже готовится к массажу. К слову, тот факт, почему Собчак отправилась в путешествие без мужа, так и остался не раскрытым.

