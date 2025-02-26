Владимир Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева: Совсем не интересно

Отец Жанны Фриске интересуется только жизнью Платона.

Впервые за десять после смерти Жанны Фриске ее муж Дмитрий Шепелев нарушил молчание и дал развернутое интервью. В нем он объяснил, почему категорически против встреч его сына Платона с бабушкой и дедушкой. Дмитрий рассказал, что не доверяет этим людям и боится, что они могут настроить его мальчика против отца. Также он вспомнил, как отец Жанны Фриске бросался на него с ножом, а однажды даже совершил на них с ребенком нападение. Он поведал, что Платона хотели похитить пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске. Поэтому он ратует за безопасность сына и пока не готов отпускать его к этим людям, как признался в интервью.

Конфликт между Шепелевым и семьей Фриске тянулся годами, сопровождавшийся множеством неприятных моментов и откровенных заявлений. Одной из самых резонансных стала ситуация вокруг денег, собранных через "Русфонд". Несмотря на обвинения, долг перед фондом погасил именно отец Жанны, Владимир Борисович, а не сам Дмитрий.

Отец Жанны, Владимир Фриске, неоднократно резко высказывался против действий Шепелева, однако в последнее время воздерживается от комментариев на эту тему. Он отреагировал на слова Дмитрия, рассказав, что ему постоянно присылают материалы с интервью телеведущего из различных СМИ и радиостанций. Он сейчас находится в Дубае и ему "совсем не интересно", что говорил Шепелев.

"Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью — я почитаю и посмотрю", – сообщил Фриске журналистам.