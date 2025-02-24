Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на "Интервидение"

Игорь Матвиенко уверен, что артисты из разных стран захотят приехать в Россию.

Известный композитор и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко высказался о возможном участии певца Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, в международном музыкальном конкурсе Интервидение.

Матвиенко подчеркнул, что несмотря на высокий уровень таланта таких артистов, как Дима Билан и Сергей Лазарев, оба эти исполнителя уже принимали участие в подобном конкурсе ранее. Поэтому продюсер видит в Ярославе Дронове идеальную кандидатуру для участия в предстоящем мероприятии.

Помимо этого, Матвиенко предположил, что в случае успешного развития событий зарубежные исполнители проявят интерес к поездке в Россию, передает пресса.

Тем временем сам Ярослав Дронов прокомментировал критику в свой адрес. Певец поблагодарил своих хейтеров, утверждая, что негативные отзывы лишь подтверждают заинтересованность аудитории в его творчестве. По словам артиста, их активность в соцсетях является признаком истинной популярности и преданности фанатов.

Недавно SHAMAN представил новый видеоклип на песню "Я останусь с тобой", посвященный Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. Артист рассказал, что идея клипа пришла неожиданно, и совместно с Мизулиной они решили воплотить ее в видеоформате, стилизованном под школьный дневник.