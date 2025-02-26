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Среда 26 февраля

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Дочь Волочковой сыграет сразу две свадьбы: для папы и для мамы

Дочь Волочковой сыграет сразу две свадьбы: для папы и для мамы
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Для пары важно обязательно обвенчаться.

Ариадна Волочкова, девятнадцатилетняя дочь известной балерины Анастасии Волочковой, готовится к свадебному торжеству со своим избранником, Никитой. Свадьба намечена на конец апреля и пройдет в доме Мясникова в Санкт-Петербурге. Однако, как сообщила сама Ариадна в интервью СМИ, свадьбы будет две – празднование будет разделено на два отдельных мероприятия.

По словам Ариадны, для нее и Никиты наивысшее значение имеет венчание, духовное освящение их союза перед Богом. Основной свадебный банкет, рассчитанный на близких и друзей, станет вторым, отдельным событием. Молодые решили провести две церемонии: одну в Санкт-Петербурге, с участием Анастасии Волочковой, и другую в Москве, куда приглашены отец Ариадны и его друзья.

Такое решение обусловлено непростыми отношениями между родителями Ариадны. Девушка подчеркивает важность создания атмосферы комфорта и непринужденности для всех гостей на каждом из мероприятий.

Первоначально молодые планировали скромную свадебную церемонию, однако, учитывая пожелания Анастасии Волочковой, они предоставили ей возможность активно участвовать в организации торжества. При этом Ариадна опровергла слухи о большом количестве приглашенных и завышенной стоимости свадьбы, заверив, что все будет "уютным, теплым и красивым".

Свадебные наряды для жениха и невесты разрабатывает дизайнер Ира Волкова. Ожидается, что наряды будут отличаться сдержанностью и элегантностью стиля.

Заслуживает внимания и тот факт, что решение о браке пара приняла очень быстро: Никита сделал предложение Ариадне всего лишь через три дня после знакомства.

Шоу-бизнес в Telegram

26 февраля 2025, 19:01
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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