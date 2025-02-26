Прилучный и Брутян опешили от увиденного во время отпуска: Это просто жесть

Павел Прилучный вместе с женой и сыновьями оказался в настоящем "снежном плену" в Сочи.

В конце февраля курортный город столкнулся с необычайными погодными условиями: за один день выпало столько снега, сколько обычно выпадает за целый год. Павел поделился впечатляющими кадрами из своего отеля в социальных сетях, на которых можно увидеть покрытые снегом пальмы и метель, создающую почти нулевую видимость.

"Ребята, это просто жесть! Смотрите, вон там море! Такой погоды Сочи не видел очень давно. Это с ума сойти! А что творится в горах, я даже не представляю", — прокомментировал ситуацию актер.

Зепюр Брутян также поделилась своими впечатлениями о погодных условиях. Она отметила, что местные жители находятся в шоке от столь обильного снегопада.

"Коротко о погоде в Сочи: местные в шоке. Говорят, последний раз такой снег шел в 2021 году. Радует, что у нас есть подогреваемые бассейны. Поэтому наслаждаемся отдыхом", — написала она.

Судя по всему, отпуск Прилучного и Брутян стал для пары настоящим испытанием. Интересно, как подобные погодные условия влияют на туристическую активность в Сочи, ведь многие приезжают сюда именно ради теплого климата.